Топольский назвал три вещи, с которыми не готов смириться.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский решил пообщаться с поклонниками и ответить на самые интересные вопросы. Так, один из подписчиков поинтересовался у него, что его больше всего бесит в людях.

На первое место Топольский поставил лицемерие. Ему не нравится, когда люди сплетничают и говорят гадости за спиной. Именно поэтому Алекс и покинул церемонию роз в шестом выпуске шоу "Холостяк".

Тогда девушки анонимно облили друг друга грязью, даже не задумываясь о последствиях. Больше всего досталось фаворитке Топольского - Саше Мудрой, которая всячески пытается отстаивать свои границы.

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"Думаю, из того, что показали в выпуске, вы все поняли, что мне стало до ужаса неприятно находиться рядом с девушками, после того, как я услышал, что они друг о друге говорят. Это правда отвратительно", - сказал ранее Топольский.

Скандал на "Холостяке-12"

Ведущий проекта Григорий Решетник предложил девушкам записать голосовые и озвучить в них свое мнение относительно соперниц. Участницы с радостью согласились на такой эксперимент и, стоит отметить, не сдерживали себя в выражениях.

Некоторых своих соперниц они даже довели до слез. Не сдержали эмоций Юля "Медуза" и модель Катя.

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