Ведущий также признался, будет ли новый сезон "Холостяка".

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник ответил, до сих пор ли вместе главный герой 13 сезона Александр "Терен" Будько с Инной Белень.

Не секрет, что в последнее время влюбленные не публикуют совместные фото в сети. А после их публичной ссоры относительно языкового вопроса, поговаривают, что пара уже завершила свои отношения.

Поэтому поклонники решили поинтересоваться у Григория, знает ли он подробности истории Терена и Инны сейчас.

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"Признаться, не знаю, ведь давненько виделись. Но очень хочу, чтобы их красивая история продолжилась. Чтобы пришло понимание и решились все дискуссионные вопросы. Они очень хорошие и порядочные, как люди и личности. Очень органичны и гармоничны, как пара. Они дополняют и усиливают друг друга. Просто иногда эмоции берут вверх. К сожалению", - написал ведущий.

Решетник добавил, что построение отношений и совместная жизнь - это трудный этап. Поэтому Александру и Инне нужно прислушиваться друг к другу. Об этом он сказал так:

"Надо находить силы, садиться, говорить и слышать друг друга. Отношения, совместная жизнь - это сложно, но невероятно интересно и увлекательно. Я знаю, что их чувства сильны, самое главное, чтобы они чаще прислушивались к своим сердцам, потому что только они, а не окружение, знают, как лучше".

Григорий также добавил, что новый сезон шоу "Холостяк" обязательно будет. Более того, создатели проекта уже ищут главного героя.

"В этом году мы продолжим историю. Сейчас ищем лучшего главного героя и скоро начнем принимать анкеты героинь", - рассказал он.

Напомним, ранее Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующим "холостяком".

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