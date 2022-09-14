Звездного тренера зрители увидят лишь в отснятых до полномасштабной войны эпизодах шоу.

Шоу "Голос страны" возвращается в октябре на экраны. И проект ждут изменения в судейском составе - звездный тренер Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, снятых до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сам лидер группы "Океан Эльзы" сообщил на своей странице в Instagram.

"Продакшн" Голоса страны " принял решение показать отснятые до полномасштабного вторжения России эпизоды, добавив что-то актуальное, потому что жизнь в январе 2022 и сентябре 2022 - разные вселенные. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет (покажут только в "старых", январских кадрах)", - написал Вакарчук.

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Звездный тренер подчеркнул, что его задача сейчас - поддерживать бойцов на фронте и помогать Украине в благотворительном туре ОЭ #HelpforUkrainetour.

Напомним, премьера "Голоса страны" состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00.

Трансляция "Голоса страны-12" прервалась на 5 эпизоде слепых прослушиваний. Зрители увидят в судейских креслах Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа, а также команду "Второго шанса" – народного тренера Андрея Мацолу и солистку группы KAZKA Александру Зарицкую.

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