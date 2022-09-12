Создатели музыкального проекта уверены: несмотря на желание врага уничтожить все, что любит народ, украинцы продолжают бороться, петь, донатить и верить в собственные силы.

Вскоре на телеканале ТЕТ состоится премьера новых эпизодов 12 сезона самого масштабного музыкального проекта "Голос країни", показ которого был прерван из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

По инициативе народного тренера "Голоса країни" и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая. Премьера состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00.

"Музыка всегда поддерживала людей как в самые счастливые, так и в самые сложные моменты жизни, от войн и до пандемий. Сейчас мы видим запрос от наших зрителей, которым нужна поддержка, которые ждут возвращения "Голоса країни" на экраны. В новых выпусках телезрители услышат как украинскую классику, так и современные песни, которые были написаны во время полномасштабной войны. Кроме того, в продолжении сезона мы объявляем благотворительную цель - просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Это наш общий голос для сохранения и победы Украины", - говорит генеральный продюсер канала 1+1 Максим Кривицкий.

Создатели музыкального проекта уверены: несмотря на желание врага уничтожить все, что любит народ, украинцы продолжают бороться, петь, донатить и верить в собственные силы.

"Для миллионов украинцев "Голос країни" не просто еще одно развлекательное шоу. Это проект о всех нас, ведь песня - душа нашей нации, нашей земли, - говорит народный тренер "Голоса країни" Андрей Мацола, по инициативе которого проект возвращается в эфир. - Во время наших поездок с концертами на фронт я увидел, что этот проект также нужен и нашим защитникам. Одни вспоминали, как смотрели его в мирные времена вместе с семьей. Другие в свободную минуту просматривали в YouTube выступления участников. Кроме того, услышал от них самих: "Когда страна продолжает бороться, то и ее голос должен звучать".

О возвращении "Голоса країни-12" в свой день рождения в эфире "Сніданку з 1+1" заявила Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, который сделал сюрприз жене и пришел в студию с огромным букетом цветов. Ведущие впервые с начала полномасштабного вторжения дали вместе интервью и рассказали о возвращении музыкального проекта на экраны:

"Музыка - в нашей крови, она всегда лечила и спасала от всего. В новых эпизодах покажут и украинские народные песни, и современные композиции, написанные на украинском языке. Это вся наша генетика и ДНК. "Голос країни" - это те таблетки от депрессии, в которых так нуждается народ. Это часть нашей души", - говорят Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Напомним, трансляция "Голоса країни-12" прервалась на 5 эпизоде слепых прослушиваний. Новацией сезона стало то, что в проекте появилось пятое тренерское двойное кресло, которое заняла команда "второго шанса" – народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA. Спецпроект "Второй шанс" стал настоящим сюрпризом для участников и зрителей. Его тренеры дают шанс продолжить участие в "Голосе країни" тем участникам, к которым не повернулись тренеры на главной сцене, или тем, которые прекратят борьбу на следующих этапах проекта. В каждом эпизоде "слепых прослушиваний" Андрей Мацола и Александра Зарицкая могут спасать от вылета 2-х участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене.

"Голос країни" станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Посмотреть премьерные выпуски можно на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

"Мы продолжаем борьбу на культурном фронте. Наша команда больших развлекательных проектов все это время вкладывала усилия в приближение победы, работая над организацией благотворительных телемарафонов Save Ukraine и Embrace Ukraine #StrivingTogether, а также Match for Peace совместно с Динамо Киев. Сейчас украинская музыка переживает свой стремительный подъем. За более чем полгода борьбы украинского народа появилось много новых хитов, в том числе и от участников "Голоса країни", которые мы еще услышим на главной музыкальной сцене. Украина - это безусловно талантливые, сильные, прогрессивные люди, а "Голос країни" - это наше ДНК, которым мы гордимся", - говорит продюсер проекта Владимир Завадюк.

Каких изменений претерпит 12 сезон вокального проекта, станет известно уже в скором времени. Сейчас известно, что слоган двенадцатого сезон трансформировался в мощный месседж "Так звучит самая поющая нация мира".

Напомним, с началом полномасштабной войны проект "Голос країни" запустил культурный флешмоб под названием "Музыкальная оборона", который выходил в эфире "Сніданку з 1+1". В нем звезды украинского шоу-бизнеса и участники "Голоса країни" исполняли уже известные или только что написанные песни о войне и выкладывали видео в социальные сети под хештегом #музичнаоборона. Сейчас "Голос країни" продолжит музыкальную оборону, усиливая украинскую идентичность и давая отпор оккупантам на культурном фронте.

Что происходит за кулисами проекта, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube-канале. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", стали победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бекстейджу для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голосу країни–10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница "Голос.Діти-4" Нино Басилая.

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