Сашу Мудрую возмутило то, что все девушки поливали друг друга грязью, но крайней получилась именно она.

Скандалы вокруг романтического украинского проекта "Холостяк-12" никак не утихают. Последняя "церемония роз" вообще стала фееричной: в 6 выпуске главный герой шоу так и не сделал свой выбор, ведь девушки его разгневали. Претендентки на его сердце поливали друг друга грязью, чем Алекс Топольский был шокирован. Больше всего досталось от соперниц Саше Мудрой - безработной девушке из Харькова, которую называют вероятной победительницей реалити.

Поэтому Мудрая на своей странице в Instagram опубликовала пост-размышление о поведении девушек на проекте. "В чужом глазу соринку видеть, а в своем бревна не замечать" – это лучшее описание последней церемонии", — написала главная скандалистка "Холостяка".

Александру возмутило то, что все девушки поливали друг друга грязью, но крайней вышла именно она. Девушка сделала вывод, что людям просто не нравится слышать о себе правду, им просто удобнее жить в иллюзиях.

Видео дня

Также она считает, что участницы проекта хотят настроить Марину (единственную подругу Саши на шоу, - УНИАН.) против нее. По словам Мудрой, лишь Марине хватило смелости признаться в своих, как считалось, анонимных комментариях.

"Меня выворачивало от отвращения к этому театру лицемерия", — охарактеризовала поведение девушек на "Холостяке" Саша Мудрая.

"Алекс, конечно, был в шоке. Ну, ничего, пища для мозга полезна. Следующая неделя обещает быть насыщенной на события. Возможно, для кого-то я откроюсь с новой стороны", — подытожила она.

Что произошло в 6 выпуске шоу "Холостяк-12" от 02.12.2022

В шестом выпуске шоу "Холостяк" девушки не подбирали слов, анонимно рассказывая друг о друге. Их аудиосообщения с краткими характеристиками каждой из участниц проекта были оскорбительными, претендентки на сердце Алекса Топольского больше всего раскритиковали Сашу Мудрую, о ней негативно высказалась даже ее подруга Марина.

После всего услышанного Алекс Топольский отказался проводить церемонию роз. Он выглядел растерянным, в то же время на его лице читалась злость.

Вас также могут заинтересовать новости: