Голосование продлится до 21 декабря, в нем уже приняли участие тысячи человек.

Украинский Нацотбор Евровидения-2024 уже скоро завершится - на носу финал, и граждане нашего государства впервые могут через "Дию" выбрать еще одного участника отбора на международный песенный конкурс.

Граждане Украины должны определиться, кто из девяти претендентов будет 11 участником финала Нацотбора. Проголосовать можно за таких кандидатов - ANKA, Carpetman, SHÉPA, PARFENIUK, KARYOTYPE, KRYLATA, TESLENKO, SWOIIA та STASYA.

Опрос в "Дие" имеет такой заголовок: "Кто попадет в финал Нацотбора на Евровидение-2024?".

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Отдать свой голос за одного из претендентов можно до 21 декабря. По состоянию на 13:21 пятницы, 15 декабря, уже проголосовали почти 11 тысяч человек.

Евровидение 2024 - Украина выбирает участника, который будет ее представителем на музыкальном конкурсе

Финал нацотбора на Евровидение-2024 в Украине должен состояться 3 февраля следующего года. Уже известен список из 10 финалистов - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo та alyona alyona & Jerry Heil.

Стоит отметить, что большой финал Евровидения в следующем году состоится 11 мая в шведском городе Мальме на стадионе Malmö Arena. Если вы не помните, то вот кто выиграл Евровидение-2023 - представительница Швеции Loreen.

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