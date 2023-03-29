Организаторы конкурса хотят максимально посвятить его Украине.

В мае в Ливерпуле пройдет самый масштабный конкурс песни "Евровидение-2023". В этом году организаторы конкурса хотят, чтобы каждый украинец присоединился к нему.

В связи с этим было принято решение создать опрос в приложении "Дия", благодаря которому украинцы смогут выбрать артистов, которые займут судейские кресла и будут оценивать страны-участников в финале конкурса.

Так, проголосовать за понравившегося артиста можно с 29 марта по 5 апреля.

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Среди кандидатов в опросе можно увидеть:

ROXOLANA

Елена Гребенюк

Михаил Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвиенко

Александр "Фоззи" Сидоренко

Олег Собчук

Светлана Тарабарова

Евгений Хмара

Елена Шоптенко

Евровидение-2023: что известно

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11, а финал - 13 мая. Украину представит группа Tvorchi с песней "Heart of steel".

Кроме того, уже известно, что одной из ведущих станет певица Юлия Санина. По словам певицы, подготовка к "Евровидению" уже демонстрирует желание Великобритании сделать конкурс максимально посвященным Украине.

"Это радость, но и огромная ответственность", - подчеркнула Санина.

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