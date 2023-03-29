В мае в Ливерпуле пройдет самый масштабный конкурс песни "Евровидение-2023". В этом году организаторы конкурса хотят, чтобы каждый украинец присоединился к нему.
В связи с этим было принято решение создать опрос в приложении "Дия", благодаря которому украинцы смогут выбрать артистов, которые займут судейские кресла и будут оценивать страны-участников в финале конкурса.
Так, проголосовать за понравившегося артиста можно с 29 марта по 5 апреля.
Среди кандидатов в опросе можно увидеть:
- ROXOLANA
- Елена Гребенюк
- Михаил Клименко
- Амадор Лопес
- Тоня Матвиенко
- Александр "Фоззи" Сидоренко
- Олег Собчук
- Светлана Тарабарова
- Евгений Хмара
- Елена Шоптенко
Евровидение-2023: что известно
Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11, а финал - 13 мая. Украину представит группа Tvorchi с песней "Heart of steel".
Кроме того, уже известно, что одной из ведущих станет певица Юлия Санина. По словам певицы, подготовка к "Евровидению" уже демонстрирует желание Великобритании сделать конкурс максимально посвященным Украине.
"Это радость, но и огромная ответственность", - подчеркнула Санина.