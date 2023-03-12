Наталья Егорова продержалась всего три эфира.

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко принимала участие в талант-шоу "Танцы со звездами" в Германии. Наталья Егорова продержалась всего несколько недель, а затем выбыла из проекта.

В третьем эфире она вместе со своим партнером, хореографом Анджеем Цибисом станцевала страстное танго, однако члены жюри не оценили их исполнение.

Пара получила всего 19 баллов из 30, тем самым оказавшись в зоне риска на вылет. Зрители шоу должны были решить, какая из пар в номинации, пройдет дальше, а какая- нет. Согласно зрительским голосам, проект покинули Егорова и Цибис.

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"Наталья и Анджей вынуждены покинуть шоу после третьего эфира, хотя Наталья вышла из зоны своего комфорта и танцевала свободно", - говорится на странице проекта в Instagram.

Напомним, ранее Наталья Егорова показала подготовку к новому выпуску шоу "Танцы со звездами". Во время тренировки она удивила поклонников своей растяжкой, показав шпагат.

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