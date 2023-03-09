У Егоровой хорошая растяжка.

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко - Наталья Егорова - принимает участие в немецких "Танцах со звездами". Ежедневно она тренируется в зале, чтобы получать высокие баллы во время эфиров.

Так, на одной из тренировок она показала свой шпагат. У 49-летней Егоровой хорошие физические данные, она обладает подтянутым телом и растяжкой.

"Вы можете сделать все", - подписала фото Наталья.

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Стоит отметить, что в шоу она выступает в паре с хореографом Анджеем Цибисом. В первом выпуске они станцевали вальс, однако члены жюри поставили им средний балл - 19 из 30. Второй эфир также был для них не особо удачным.

Кто такая Наталья Егорова

Наталья Егорова - украинская певица и фотомодель. Она была замужем за Виталием Кличко, которому родила троих деток. Однако в августе 2022 года стало известно, что они развелись.

Наталья уже много лет живет в Германии, а Виталий - в Украине. На их отношениях сказалось расстояние.

"Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались добрые отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал Кличко.

После развода женщина решила вернуть свою фамилию и начать жизнь с чистого листа.

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