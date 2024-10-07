Артистка убеждена, что у коллеги есть все шансы получить призовое место на конкурсе.

Известная украинская певица, победительница конкурса Евровидение в 2016 году Джамала назвала артистку, которую хотела бы увидеть на шоу. Звезда заявила, что украинская исполнительница Тина Кароль была бы удачной кандидатурой для международного конкурса в этом году.

Джамала убеждена, что коллега достойно бы представила Украину на международном певческом событии. По ее мнению, Кароль могла бы получить призовое место или даже победить на шоу. Как известно, Тина уже принимала участие в Евровидении в 2006 году, которое проходило в Греции. Тогда она заняла 7 место.

"Мне кажется, Тине Кароль надо было бы ехать. А почему бы и нет? Думаю, она бы очень классно представила. Есть случаи, когда артисты по несколько раз ездили на Евровидение", - отметила знаменитость.

На вопрос о том, поехала ли бы сама Джамала снова на конкурс, она говорит, что не хотела бы больше выступать на шоу, потому что у нее "другая история". Певица уже побеждала и получила то, о чем мечтала. Но быть судьей Нацотбора и делиться собственным опытом она с радостью согласилась.

Напомним, Джамала победила в 2016 году с песней "1944". Позже эту композицию признали одним из трех лучших хитов музыкального конкурса за всю его историю.

Стоит указать, что Тина Кароль все же примет участие в Евровидении, но не как участница. Ранее стало известно, что исполнительница станет музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение в 2025 году. Звезда заменит Дмитрия Шурова, который занимал эту должность последние годы.

В следующем году шоу будет проходить в Швейцарии, поскольку победу одержали в 2024 году представители этой страны. Речь идет о небинарной личности Nemo, который выступал с песней "The Code".

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