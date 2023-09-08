Мужчина даже не подозревал о том, что он окажется в такой глупой ситуации.

На Reddit появилась история от женщины, которая эпично "спалила" мужа и узнала о его секрете. Она случайно узнала, что супруг кое-что от нее скрывает, а теперь не знает, как себя вести.

Все случилось из-за соцсетей. Мужчина прислал жене скриншот своей ленты в Instagram. Он хотел показать ей интересную картинку. Однако внимательная супруга заметила, что в кадр попало фото обнаженной девушки. Судя по всему, ее муж просматривает откровенный контент, ведь такие снимки есть в его ленте.

Женщина сразу спросила у мужа, почему в его соцсетях присутствует "клубничка". Он заявил, что снимок ему "подсунули" алгоритмы, так как он якобы не подписан на такой контент. Однако жена отметила, что откровенные фото появляются в рекомендациях лишь у тех, кто ранее просматривал "клубничку".

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"Он просто сказал, что поговорит со мной, когда вернется с работы. Я не знаю, стоит ли мне действительно волноваться. Может я слишком остро реагирую, как к этому относиться? Мы не просматриваем телефоны друг друга, потому что доверяем друг другу... Но теперь я думаю, что здесь может быть нечто большее, чем просто одна фотография сексуального характера", - отметила женщина.

Реакция сети

Пользователи отметили, что женщина может преувеличивать и чрезмерно драматизировать. Комментаторы пишут:

"Хорошо, допустим, он смотрит на что-то сексуальное. И что?"

"Лично я думаю, что это действительно не проблема. В моем Instagram и Facebook мне все время предлагают мусор, который не имеет никакого отношения к моей собственной истории поиска"

"Я уверен, что ваша неуверенность не имеет ничего общего с факторами, которые вы можете контролировать. В свою очередь, вы будете просто контролировать его, пока он не возненавидит вас".

Напомним, ранее на Reddit появилась история от женщины, которая "рылась" в телефоне мужа и нашла то, что свело ее с ума.

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