Ответьте на следующие 15 вопросов, и вы поймете, над чем вам стоит работать в отношениях.

Отношения - это особое взаимодействие между двумя влюбленными, которое требует больших усилий с обеих сторон. Поддержка, доверие, взаимопонимание, любовь - это то, без чего ваш роман, а затем и серьезные отношения просто невозможны. Узнайте, есть ли гармония и настоящие искренние намерения у вас и вашего партнера. Этот тест поможет вам понять, стоит ли вам что-то изменить в отношении к любимому человеку, или ваши отношения близки к идеалу.

1. Как вы обычно проводите время с партнером?

A) Мы всегда стараемся вместе заниматься тем, что нравится обоим (3 балла)

Б) Порой проводим вместе выходные, но иногда хотим побыть отдельно (2 балла)

Видео дня

В) Каждый из нас по большей части занимается своими делами (1 балл)

2. Поддерживаете ли вы друг друга в важных начинаниях?

A) Всегда поддерживаем и подбадриваем (3 балла)

Б) Поддержка есть, но не всегда (2 балла)

В) Редко интересуемся планами друг друга (1 балл)

3. Как вы справляетесь с конфликтами?

A) Спокойно обсуждаем все и ищем компромисс (3 балла)

Б) Иногда возникают споры, но стараемся решить их (2 балла)

В) Избегаем обсуждения проблем (1 балл)

4. Насколько вы доверяете друг другу?

A) Полностью доверяем друг другу (3 балла)

Б) Доверие есть, но иногда возникают сомнения (2 балла)

В) Иногда есть недоразумения, которые порождают недоверие (1 балл)

5. Как часто вы благодарите друг друга?

A) Часто и с удовольствием (3 балла)

Б) Иногда, когда есть за что (2 балла)

В) Редко, если вообще это делаем (1 балл)

6. Какие ваши планы на будущее как пары?

A) У нас есть общие мечты и планы (3 балла)

Б) Есть общие цели, но у каждого есть свои личные (2 балла)

В) Пока не обсуждали серьезных планов, не могу положиться на партнера (1 балл)

7. Как вы чувствуете себя рядом с партнером?

A) Уютно и спокойно (3 балла)

Б) Иногда комфортно, но бывают и конфликты (2 балла)

В) Неспокойно или чувствую напряжение (1 балл)

8. Насколько вы открыты в общении друг с другом?

A) Полностью открыты и честны (3 балла)

Б) Открыты, но порой можем недоговаривать что-то (2 балла)

В) Многое оставляем при себе (1 балл)

9. Как вы справляетесь со стрессом в отношениях?

A) Всегда поддерживаем и помогаем друг другу (3 балла)

Б) Иногда помогаем, иногда каждый справляется сам (2 балла)

В) Обычно не обращаемся за помощью и в одиночку все переживаем (1 балл)

10. Как часто вы говорите друг другу о своих чувствах?

A) Постоянно (3 балла)

Б) Когда чувствуем, что это необходимо (2 балла)

В) Очень редко (1 балл)

11. Как вы решаете, как проводить совместное свободное время?

A) Всегда обсуждаем и ищем компромисс (3 балла)

Б) Иногда возникают споры, но договариваемся (2 балла)

В) Каждый занимается своими делами (1 балл)

12. Как вы видите ваше будущее как пары?

A) Ясно и уверенно, у нас куча общих мечтаний и планов (3 балла)

Б) Иногда планируем вместе, но есть и сомнения (2 балла)

В) Пока ничего не обсуждали (1 балл)

13. Как вы относитесь к друзьям и семье друг друга?

А) Поддерживаем и уважаем эти отношения, и общаемся все вместе (3 балла)

Б) Иногда возникают недоразумения (2 балла)

В) Избегаем общения с друзьями и семьей партнера (1 балл)

14. Как вы вместе решаете финансовые вопросы?

A) Обсуждаем все и планируем вместе (3 балла)

Б) Обычно решаем отдельно, но можем помочь друг другу материально (2 балла)

В) Каждый сам закрывает свои финансовые потребности (1 балл)

15. Какое значение для вас имеют ваши отношения?

A) Это важная часть моей жизни, которая вдохновляет и придает силы (3 балла)

Б) Они важны для меня, но есть другие сферы жизни (2 балла)

В) Отношения - это лишь приятный бонус в жизни для меня. Они не играют важной роли (1 балл)

Результаты

36-45 баллов

У вас близки к идеальным отношения. Ваша пара отличается доверием, поддержкой и открытостью. Вы работаете над своими отношениями, цените друг друга и делитесь чувствами.

25-35 баллов

Ваши отношения достаточно прочные, хотя еще есть над чем поработать. Вы имеете основы для длительных отношений, однако иногда возникают трудности, которые можно улучшить с помощью совместных усилий и открытого общения.

25 баллов и меньше

Ваши отношения имеют много вызовов, и, возможно, нужно пересмотреть приоритеты и ожидания. Попробуйте больше времени уделять разговорам, искренне делиться мыслями и ощущениями. Помните, что все отношения нуждаются в заботе и постоянной работе.

Вы также можете пройти тест "Как понять, что вы любите своего партнера на самом деле". Он поможет понять, насколько глубоки наши чувства к девушке или парню, и удастся ли вам построить крепкие отношения.

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