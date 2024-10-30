Ответьте на 20 вопросов, и узнайте, какова ваша истинная любовь!

Любовь — это сложное и многогранное чувство, которое проявляется в разных формах и оттенках. Часто нам хочется понять, насколько глубоки наши чувства к партнеру и действительно ли мы готовы построить с ним крепкие и доверительные отношения. Этот тест поможет вам осознать свои эмоции и оценить, насколько сильна ваша привязанность.

Как часто ты думаешь о своем партнере, когда вы не вместе?

A) Редко (1 балл)

Видео дня

Б) Иногда (2 балла)

В) Довольно часто (3 балла)

Г) Постоянно (4 балла)

Как ты относишься к привычкам партнера, которые тебя иногда раздражают?

A) Мне тяжело их терпеть (1 балл)

Б) Терплю, но раздражаюсь (2 балла)

В) Привык(-ла), но стараюсь не обращать внимания (3 балла)

Г) Я нахожу в этом нечто забавное или особенное (4 балла)

Представь, что партнеру предложили переезд по работе. Твоя реакция:

A) Я бы расстроился(-ась) и предложил(-а) расстаться (1 балл)

Б) Я бы не поехал(-а) и поддержал(-а) его на расстоянии (2 балла)

В) Задумался(-ась) бы над переездом, но с сомнениями (3 балла)

Г) Поддержал(-а) бы его полностью и поехал(-а) вместе (4 балла)

Как ты представляешь свое будущее через 5-10 лет?

A) Без четких планов (1 балл)

Б) Возможно, в отношениях, но без уверенности (2 балла)

В) С партнером, если всё будет складываться (3 балла)

Г) Только с этим партнером (4 балла)

Тебе нужно провести вечер вне дома. Ты:

A) Остаюсь на вечеринке без раздумий (1 балл)

Б) Вспоминаю о партнере, но остаюсь (2 балла)

В) Спрашиваю, не хочет ли он присоединиться (3 балла)

Г) Чувствую, что вечер был бы лучше с ним (4 балла)

Как ты относишься к успехам своего партнера?

A) Они меня не особо волнуют (1 балл)

Б) Радуюсь, но иногда завидую (2 балла)

В) Поддерживаю и горжусь им (3 балла)

Г) Успех партнера — это и мой успех (4 балла)

Что ты чувствуешь, когда партнер задерживается?

A) Не особо беспокоюсь (1 балл)

Б) Злюсь, что он не сообщил (2 балла)

В) Немного волнуюсь, но доверяю (3 балла)

Г) Очень переживаю (4 балла)

Вы поссорились. Как ты поступишь?

A) Жду, пока он сам извинится (1 балл)

Б) Рассержусь и игнорирую (2 балла)

В) Попробую найти компромисс (3 балла)

Г) Сразу иду на примирение (4 балла)

Как часто тебе хочется проводить время с партнером?

A) Только иногда (1 балл)

Б) Несколько раз в неделю (2 балла)

В) Часто, но люблю и время наедине (3 балла)

Г) Хочу быть с ним всегда (4 балла)

Если партнер предлагает провести вместе то время, которое ты планировал(-а) для себя:

A) Я бы отказал(-а) (1 балл)

Б) Возможно, согласился(-ась) (2 балла)

В) Постарался(-ась) подстроить планы (3 балла)

Г) Я бы с радостью согласился(-ась) (4 балла)

Тебе нравится быть открытым(-ой) с партнером?

A) Я скрываю большую часть своих мыслей (1 балл)

Б) Бываю откровенным(-ой), но не полностью (2 балла)

В) Доверяю ему свои секреты (3 балла)

Г) Абсолютно открыт(-а) с ним (4 балла)

Партнер просит помощи в трудной ситуации. Ты:

A) Подумаю, прежде чем согласиться (1 балл)

Б) Помогу, если это удобно (2 балла)

В) С радостью поддержу (3 балла)

Г) Приду на помощь без раздумий (4 балла)

Как бы ты описал свои чувства к партнеру?

A) Мне с ним комфортно (1 балл)

Б) Мне нравится быть с ним (2 балла)

В) Я его ценю и уважаю (3 балла)

Г) Я чувствую глубокую привязанность и любовь (4 балла)

Как ты относишься к возможным переменам в жизни партнера?

A) Меня это пугает (1 балл)

Б) Пожелал(-а) бы удачи (2 балла)

В) Поддержу, но осторожно (3 балла)

Г) Готов(-а) быть рядом в любой ситуации (4 балла)

Если партнер заболел, ты:

A) Пожелаю выздоровления на расстоянии (1 балл)

Б) Постараюсь навестить (2 балла)

В) Позабочусь, чем смогу (3 балла)

Г) Буду рядом столько, сколько нужно (4 балла)

Ты следишь за тем, чтобы помнить значимые для партнера даты?

A) Я не помню такие даты (1 балл)

Б) Вспоминаю иногда (2 балла)

В) Стараюсь помнить все важные дни (3 балла)

Г) Помню и готовлю сюрпризы заранее (4 балла)

Когда вы общаетесь, как много ты вкладываешь в разговор?

A) Мало, больше слушаю (1 балл)

Б) Открываюсь иногда (2 балла)

В) Стараюсь делиться мыслями (3 балла)

Г) Полностью открыт(-а) (4 балла)

Как ты реагируешь на эмоциональные моменты партнера?

A) Стараюсь не включаться (1 балл)

Б) Проявляю сочувствие, но дистанцированно (2 балла)

В) Поддерживаю по мере сил (3 балла)

Г) Полностью переживаю с ним (4 балла)

Какие у тебя чувства, когда вы долго не видитесь?

A) Комфортно себя чувствую (1 балл)

Б) Немного скучаю (2 балла)

В) Чувствую тоску (3 балла)

Г) Сильно скучаю и считаю дни до встречи (4 балла)

Как бы ты отреагировал(-а), если бы ваши планы вдруг изменились?

A) Был(-а) бы рад(-а) возможности не встречаться (1 балл)

Б) Принял(-а) бы с легким огорчением (2 балла)

В) Заскучал(-а), но смирился(-ась) (3 балла)

Г) Очень огорчился(-ась), но понял(-а) (4 балла)

Результаты

20-30 баллов: Возможно, ты не так глубоко привязан(-а) к своему партнеру. Вам может быть комфортно вместе, но истинная эмоциональная связь пока не достигнута.

31-50 баллов: Твои чувства к партнеру искренни, и вам хорошо друг с другом. Однако для более глубокой привязанности могут понадобиться время и больше открытости.

51-70 баллов: Ты действительно любишь своего партнера. Ваши отношения построены на уважении, заботе и искренней привязанности.

71-80 баллов: Вы в глубокой любви и гармонии с партнером. Это крепкая связь, где вы искренне разделяете его радости и печали, находя друг в друге вдохновение и поддержку.

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