Эти люди чаще всего проявляют себя как не очень верные партнеры.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые чаще всего не отличаются особой супружеской верностью. Конечно, они не говорят, что 100% уроженцев данных знаков Зодиака такие. Однако коэффициент измен среди них действительно очень высокий.

Лев

Многие знают, что Львы - те еще самолюбы и эгоисты. Именно поэтому им очень тяжело найти партнера. Да и сами они в отношениях - не подарок. Львы требуют к себе очень много внимания. Они нередко идеализируют партнера, а после - устраивают ему/ей драмы о том, почему же тот не соответствует ожиданиям.

Львы нередко ощущают одиночество даже находясь в отношениях. Поэтому они могут пытаться чем-то перекрыть это чувство. Иногда прибегают даже к изменам, правда скрывать это долго не могут.

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Весы

Весы - настоящие герои для каких-то реалити о жизненных мелодрамах. Они умудряются в тайне от супруга/супруги найти себе новый объект обожания, полюбить его, а потом не знают кого же выбрать. К сожалению, такие ситуации довольно распространены среди Весов.

Водолей

Водолеи в отношениях очень часто думают только о себе. Если они потеряли интерес к человеку, то не боятся сделать ему больно и цинично уходят. Решение разрушить имеющиеся отношения может быть также связано с тем, что Водолей влюбился в другого человека. Эти люди не считают, что найти себе новый объект обожания, пребывая в отношениях - неправильно.

Напомним, ноябрь 2022 оставит эти знаки Зодиака с пустым карманом.

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