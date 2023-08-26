Порой стоит узнать о своем партнере больше.

На Reddit появился интересный вопрос. Пользователь спросил, бывало ли у людей так, что они узнают о своем избраннике что-то очень необычное прямо перед первым сексом или после него. Оказалось, таких "сюрпризов" было немало.

Пользователи с радостью поделились опытом и рассказали, как реагировали на странные, пугающие, забавные и просто необычные "сюрпризы", которые ждали их в постели с избранниками. О некоторых из них, конечно, хотелось бы знать заранее.

Во время секса "съехал" парик

Девушка рассказала, что когда-то она встречалась с невероятно красивым парнем. Во время первого секса с ним она случайно дернула его за волосы. И в этот момент стало понятно, что парень носит парик. Пришлось быстро думать, как поступить.

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"У меня был дикий секс с парнем, я дернула его за волосы, и весь парик "съехал" под моей рукой. Я просто сдвинула его обратно и сделала вид, что не заметила", - призналась девушка.

Увидел на теле девушке огромный шрам, но не испугался

Еще один пользователь сети рассказал, что когда он впервые увидел свою избранницу голой, то был шокирован. Под одеждой девушка скрывала огромный шрам. Однако парень поддержал свою избранницу, что ее приятно удивило.

"Она сняла рубашку, и у нее был шрам на весь живот. Это меня шокировало, но я не слишком бурно отреагировал, и она, кажется, была этому рада. Позже она сказала мне, что была шокирована тем, что я не бросил ее", - рассказал пользователь.

Девушка обмочилась, но ее парня это не смутило

Случается и так, что в постели не обходится без неловких ситуаций. Один из комментаторов рассказал, что у его девушки было редкое заболевание, из-за которого у нее практически полностью отсутствовала чувствительность. После ночи с ней парень проснулся и был, мягко говоря, удивлен.

"Той ночью она обмочилась в постель и, казалось, не заметила, когда утром встала, чтобы сходить в туалет. Я поменял простыню и водонепроницаемое покрытие и сделал вид, что ничего не произошло, когда она вернулась", - признался пользователь.

У него был рак

Порой люди скрывают, что перенесли тяжелое заболевание. Почему-то им кажется, что их не поддержат, а потому они уничтожают свою самооценку надуманными комплексами. С такой ситуацией столкнулась девушка, которая откровенно рассказала о "сюрпризе", удивившем ее перед первым сексом с парнем.

"У него было только одно яичко. Он никогда не рассказывал, что пережил рак яичек, и очень стеснялся этого", - призналась она и отметила, что не стала осуждать избранника и поддержала его.

Самый неприятный "сюрприз" в постели

Случайные связи с незнакомцами могут быть очень опасными. К примеру, вы можете узнать о пагубных пристрастиях своего избранника слишком поздно. Одной из таких историй поделилась еще одна девушка.

"Он был наркоманом! Мы оба были обнажены и легли спать, а он вытащил пакетик с кокаином и начал чертить дорожки. После этого я перестала вступать в интимную связь с незнакомцами".

Напомним, ранее в сети назвали неочевидные "за" и "против" секса на одну ночь. Некоторые аспекты действительно стоит учитывать заранее.

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