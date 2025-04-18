Ее просьба стала неожиданностью для всех.

Украинка неожиданно попросила развод у своего мужа прямо со сцены. Это произошло в крупнейшем антрепризном театре Украины SHERLIZ THEATER.

Известно, что после показа спектакля "Любовь на ощупь", который заставляет увидеть глубину даже в обычном прикосновении, улыбке или словах, одна из зрительниц решила пойти на серьезный шаг. Она взяла микрофон и публично обратилась к избраннику с просьбой завершить их отношения.

Сначала женщина поблагодарила за счастливые 16 лет супружеской жизни и призналась в любви. Однако потом решила спеть отрывок из песни "Відпусти" группы "Океан Эльзы".

"Я знаю, что будет страшно, будут слезы и другие эмоции. Мы прошли много замечательных моментов, но я чувствую, что пришло время идти в разные стороны", - заявила женщина.

К слову, этот момент стал полной неожиданностью как для зрителей и актеров, так и для режиссера и основательницы театра Анны Шерлиз. По ее словам, зрительница только попросила разрешения выйти на сцену, но никто не ожидал, что именно она скажет.

Напомним, ранее психолог дал три важных совета, как правильно ссориться в отношениях.

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