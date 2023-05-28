Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, как понять, что в ваших отношениях появился третий человек, как правильно действовать в случае измены, и можно ли сохранить после нее отношения.

Тема измен - одна из самых популярных. Кто-то говорит, что "левак укрепляет брак", а кто-то трясется над своей второй половинкой, чтобы в их отношениях не появился третий. Однако от измен никто не застрахован. Как вы думаете, почему люди попадают в любовные треугольники?

Очень часто измены возникают из-за нарушенной коммуникации между партнерами. У них может быть разная половая конституция, может отличатся язык любви. Может быть ощущение того, что я не важен и не значим в отношениях, и из-за этого человек идет на измену. Но будь налажена коммуникация в паре, много чего можно было бы избежать, прояснить и помочь чувствовать друг другу себя в отношениях хорошо.

Кто чаще склонен к изменам - мужчины или женщины?

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Не думаю, что это то, на что следует опираться в отношениях. Но по статистике и социальным исследованиям, мужчины склонны больше.

Какие существуют самые распространенные причины измен?

Одна из главных причин - партнеры не слышат и не понимают друг друга. На это могут повлиять и другие факторы: пропали чувства, разная половая конституция, внутренний запрет на расставание, потребность в самоутверждении, отсутствие эмоциональной близости.

Не секрет, что женщины любят себя накручивать и придумывать то, чего, на самом деле, может и не быть. Давайте проясним, как распознать, что ваш партнер заинтересован в ком-то другом.

Первое, что хочется сказать, что от измены не застрахован никто. Мы никогда не можем быть уверены в себе на 100%, что уж говорить про другого человека. Но есть общие признаки того, что одному становится интересен другой, однако они не говорят об измене. Скорее всего, об интересе к кому-то. И если вы в своем партнере что-то из этого обнаружили, то самым верным будет - поговорить честно и открыто, что между вами происходит, чтобы был шанс наладить все.

Итак, главные признаки:

резкая смена внешности или внезапное желание выглядеть иначе;

внезапно появившиеся пароли на телефоне и компьютере;

партнер стал часто вне зоны доступа, не отвечает так, как раньше на ваши звонки и сообщения;

качество интимной жизни изменилось, возможно появилось что-то новое;

ревность или подозрение своего партнера (часто мы проецируем на близких людей то, что есть в нас самих);

поиск причин, всевозможные способы, как не быть вместе.

Кстати, женщины, чтобы уличить мужчину в измене, часто прибегают к советам из форумов. Например, на одном из таких сайтов предлагают оставить в доме партнера свою вещь. И если она исчезнет до ее следующего появления в доме, значит, там была другая женщина. Согласны ли вы с такими советами?

Я думаю, что это происходит чаще всего из-за того, что люди боятся открыто говорит о проблемах в отношениях. Не хотят видеть и признавать то, что в отношениях двое людей и вина как на одном, так и на другом. И для того, чтобы не идти в этот диалог и признавать свою ответственность, столкнуться с этим страхом, люди ищут такие всевозможные способы.

Я всегда за диалог. И только в разговоре, проясняя, можно на самом деле все понять.

Я думаю, у каждого человека есть страх, что что-то может разрушиться. Наверное, поэтому многие умалчивают факт измены, так как после такой новости не каждый захочет продолжать отношения.

Я не могу сказать, признаваться в измене или нет. Но в данном случае важно думать не только о себе, но и о своем партнере, о том, какие он испытает чувства, узнав об этом.

При этом в чистосердечном признании есть "плюс" - вы можете получить шанс все исправить. Но и от "минуса" никто не застрахован - вы можете потерять то, что имеете. Не все готовы на здоровый диалог после такого признания.

Как пережить измену?

В первую очередь, важно принять свои чувства и то, что происходит внутри. Это может быть злость, разочарование, ненависть, апатия… Проживать это очень сложно, так как измена может как бы разрушать все то, что было до этого, ставить под сомнение реальность происходящего ранее.

В целом измена не является чем-то страшным и ужасным, но многие делают из этого трагедию. На самом деле, она лишь показывает паре, что есть проблема в отношениях, указывает на то, что есть смысл поговорить о том, что происходит между людьми, и почему все же это произошло.

Есть какая-то модель поведения во время такого разговора по душам, чтобы не навредить отношениям еще больше?

Думаю, это очень индивидуальный момент, и все зависит от того, какая была причина. Ведь если партнер испытывает чувства к другому человеку или изменил из-за того, что его игнорирует дома любимая или любимый (чтобы привлечь к себе внимание), то это разные измены.

Важно, в первую очередь, понять, что измена - это однозначно крик о помощи! Такой своеобразный крик. И это про боль внутри. Боль того, кто столкнулся с изменой и боль того, кто изменил.

Согласны ли вы с мнением, что тот, кто изменил один раз, сделает это и во второй?

Нет, не согласна. Я знаю много случаев, когда после измены удавалось сохранить отношения и когда партнер искренне сожалел об этом. Людям стоит понимать, что даже после такого поступка партнера, как измена, в их отношениях еще все может быть хорошо.

Важно, чтобы оба партнера были во взрослой позиции и понимали, что эта ситуация указала на то, над чем важно им работать.