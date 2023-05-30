Эта история точно откликнется многим.

Пользователь Reddit рассказал свою историю о том, как его "травили" из-за внешности. Мужчина был довольно высоким и широкоплечим. Он вел активный образ жизни, но спортом не занимался. Регулярно любил захаживать в бар на пиво. Вероятно, из-за этого у него появился живот, который совсем не нравился окружающим.

Его родные и тогдашняя девушка то и дело упрекали мужчину в том, что он слишком ленивый, не хочет заниматься спортом, и настаивали на том, что он должен сесть на диету.

Мужчина рассказал, что на тот момент тело его полностью устраивало, поэтому в диетах он не видел смысла.

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"Мои родители всегда были помешаны на здоровье и отпускали неприличные комментарии по поводу моего веса, а моя бывшая открыто говорила о своей неприязни к волосам на теле и к животу. Поэтому в течение многих лет я чувствовал, что должен скрывать то, как я выгляжу, чтобы избежать комментариев и советов о том, как похудеть, чтобы быть счастливее. В детстве я был худым и несчастным, теперь я большой и счастливый, но мои родители не могут этого понять", - пожаловался юзер на форуме.

Шесть месяцев назад он встретил женщину, которая полюбила его таким, какой он есть. Ее абсолютно не напрягают волосы на теле или неидеальные пропорции. Она регулярно подбадривает своего возлюбленного комплиментами.

"Она искренне любит меня таким, какой я есть… Я не знаю почему я публикую это. Я просто хочу поделиться, что это невероятно - иметь кого-то, кто любит тебя таким, какой ты есть, и не хочет, чтобы ты изменился", - резюмировал автор поста.

Напомним, пользователи Reddit рассказали о сексе, за который им стыдно.

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