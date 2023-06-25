После 12 лет брака она узнала, что ее любимый - изменщик.

Доверие - главное условие счастливых отношений. Однако порой случается так, что некоторые люди пользуются добротой и идут на очень подлые поступки. Одной из таких ситуаций поделились на Reddit.

32-летняя женщина рассказала, что прожила в браке со своим 33-летним мужчиной 12 лет. До недавнего времени она считала, что у них идеальные отношения, построенные на доверии. В их доме часто бывала 18-летняя сестра женщины и ее 23-летняя подруга по имени Карли. Они постоянно приезжали к супругам на выходные.

"Всякий раз, когда они приходили, мой муж выходил и здоровался, а затем возвращался в нашу комнату, чтобы поиграть в видеоигры. Около двух месяцев назад я заметила, что Карли и мой муж стали слишком дружелюбными. Он начал проводить больше времени внизу, с девочками. Я не переживала из-за этого, так как полностью доверяла своему мужу", - рассказала женщина.

Видео дня

Однажды ей пришлось уйти на работу в выходной. Дома остался муж и молоденькая подружка ее сестры. Женщина вернулась на три часа раньше и зашла в дом. На первом этаже никого не было, однако она услышала звуки со второго этажа и поднялась. Уже тогда женщина испытала неприятные эмоции. Она была вне себя от злости, но не стала устраивать сцены ревности.

Вместо этого она сняла измену мужа на свой телефон, а затем уехала к своим родителям. По дороге женщина отправила им фото с доказательствами предательства супруга. Вскоре об измене узнали все, даже родители мужчины.

Он начал звонить жене и просить прощения. А когда понял, что у него ничего не получается, заявил, что это "не его вина". Мужчина принялся обвинять жену в том, что она успешнее него. Изменщик якобы страдал, ведь две машины и дом, где они жили, принадлежали жене. Все это она купила за свои деньги еще до брака.

Мужчина утверждал, что теперь родители не будут его обеспечивать. Изменщика волновало лишь то, что он останется без денег. Женщина была в ужасе, ее шокировала реакция супруга. Она не хочет слушать его оправдания, ведь понимает, что все это ложь.

Реакция сети

Пользователи советуют женщине не давать изменщику шансов. Они утверждают, что мужчина специально врет и пытается внушить ей вину, так как попросту не хочет признавать ошибки. Комментаторы пишут:

"Во-первых, его никто не заставлял обманывать. Он мог бы сообщить о своих чувствах до того, как оказался со спущенными штанами. Нет ни ответственности, ни раскаяния"

"Он не жалеет, что обманул. Он сожалеет, что попался"

"Они приезжали в течение 7 лет? Так ей было 16, когда они встретились, а ему 27? Это чертовски мерзко. Вероятно, они занимаются этим дольше, чем вы думаете".

Месть за развод - как женщина заставила мужа платить себе "зарплату"

Недавно на Reddit рассказали, как расставание может приносить прибыль. Мужчина заявил, что уходит от своей жены, но затем начал просить ее не подавать на развод. Ему была нужна страховка супруги, а потому она сказала, что за это он должен ей платить.

Вас также могут заинтересовать новости: