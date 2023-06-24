Пользователей развеселила хитрая месть женщины.

Развод - болезненный удар для многих женщин, особенно если инициатором является мужчина. Однако не все впадают в отчаяние.

На Reddit появилась история женщины, которую бросил ее муж. Он решил от нее уйти, но теперь платит ей "зарплату" - примерно так можно описать ежемесячную выплату в 400 долларов (почти 15 тысяч гривень).

Все началось с того, что муж заявил жене о том, что хочет развода. Она умоляла его остаться, просила передумать и провела немало ночей, плача и страдая. Однако это не помогло.

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Вскоре все изменилось. Женщина сумела отпустить мужа, однако они еще не успели официально оформить развод, а лишь подали заявление на "раздельное проживание" (супруги живут в США и по законам своего штата могут это сделать). Затем она нашла новую работу с прекрасным соцпакетом. Женщина и вся ее семья получила бесплатную страховку.

Муж, который хотел развода, внезапно передумал, когда об этом узнал. Однако женщина хитро его наказала. Она позволяет ему пользоваться страховкой и не расторгает с ним брак, но за это мужчина ежемесячно дает ей деньги.

"Он, конечно, может получить страховку и без меня. Она вероятно, будет стоить как минимум в 2 раза больше, чем он мне платит", - отметила женщина.

Помимо этого, она сделала так, чтобы муж точно знал о ее плане. Мужчине приходиться мириться с тем, что его бывшая возлюбленная наживается на его желании иметь страховку. При этом она не скрывает, что собирает "зарплату" на роскошное путешествие.

Реакция сети

Пользователей развеселила хитрая месть женщины, муж которой попал в ловушку из-за своей жадности. Комментаторы пишут:

"Гениальная месть, он не сможет с вами развестись и будет страдать, а вы на этом заработаете"

"Хитро, удачного вам отдыха"

"Не понимаю, кому от этого легче? Он экономит, но вы все равно с ним в браке. Отпустите его".

Напомним, ранее пользователи сети рассказали, что для них самое плохое в сексе.

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