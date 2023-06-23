Эту тему активно обсудили на форуме Reddit.

Пользователи форума Reddit поделились тем, что для них самое худшее в сексе. Так, большинство юзеров признались, что для них неприятная проблема - это недостаток коммуникации с партнером. Многие боятся рассказать о том, что им нравится, а что не нравится.

"Лично для меня в сексе одной из основных проблем является недостаток коммуникации с моим партнером. Я бы хотела, чтобы мы могли открыто обсуждать наши предпочтения, желания и границы. Это помогло бы нам обеспечить большую гармонию и удовлетворение в нашей сексуальной жизни", - написала участница обсуждения. Многие с ней согласились.

Еще одна проблема - это секс у партнеров, которые давно вместе. Зачастую со временем он становится однообразным, и уже не дарит тех ярких эмоций, которые были в начале.

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"Мне лично не нравится, когда секс становится однообразным и предсказуемым. Я считаю, что разнообразие и эксперименты в постели могут сделать нашу интимную жизнь более интересной и удовлетворительной. Я всегда готов попробовать что-то новое, чтобы поддерживать огонек страсти", - объяснил юзер.

"Недостаток прелюдии - это моя боль. Для меня важно, чтобы в сексе был налажен достаточный уровень предварительных ласк и стимуляции. Это помогает создать атмосферу взаимного возбуждения и интимности", - написал другой комментатор. Его мнение собрало множество лайков и реакций. Это говорит о том, что подобная проблема близка многим.

Еще один юзер на вопрос "что для вас самое худшее в сексе?" ответил: "Поймать судороги в неподходящее время".

Другой мужчина поделился ситуацией из жизни - проблемой было то, что его девушке не нравились бурные приставания.

"Однажды одна девушка сказала мне, что ей не нравятся люди, которые на нее набрасываются. Я стал начинать наши утехи с плавного массажа, и заметил, что она стонала намного сильнее и сказала, что ей это нравится больше", - резюмировал комментатор.

Напомним, пользователи Reddit рассказали о сексе, за который им стыдно.

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