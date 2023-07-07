В один момент он потерял и жену, и своего брата.

Привычная жизнь человека может рухнуть в один момент. Порой для этого достаточно неожиданно вернуться домой. Так, мужчина рассказал на Rediit историю о том, что он случайно увидел ужасное, это разбило его сердце.

Автору истории, как и его жене, 34 года. 7 лет они прожили в браке, у них двое маленьких дочерей. Недавно мужчина отправился с детьми в поход, одна из девочек повредила ногу, а потому ему пришлось срочно ехать домой за аптечкой.

Когда мужчина вошел, он услышал звуки в спальне. Там он застал свою жену, с ней был его брат. Это разбило сердце мужчины. Его брат сразу же выбежал из комнаты, а жена невозмутимо лежала на кровати.

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"Весь мой мир рухнул. Я любил эту женщину всю свою жизнь. Я не знаю никого, кто бы мне так дорог, кроме родителей... У меня не было слов", - написал мужчина.

Он не стал устраивать скандал. Вместо этого мужчина взял аптечку, обработал рану на ноге дочери и уехал из дома вместе с детьми. Вскоре ему позвонила жена. Она заявила, что не виновата. Женщина утверждала, что она якобы была пьяна, а брат ее супруга был инициатором близости.

"У меня просто разбито сердце, я так сильно любил свою жену, но подобные вещи заставляют меня думать, что мир просто ужасен. Я планирую получить опеку над своими детьми и удалить из нашей жизни и брата, и жену. Дети будут видеть ее время от времени, но между нами все кончено", - добавил мужчина.

Реакция сети

Пользователи поддержали мужчину, который в один момент потерял и жену, и своего брата. Они советуют ему не терять веру в хорошее и желают встретить любящую спутницу. Также комментаторы пишут:

"Возможно, вам стоит сдать тест-ДНК со своими детьми? Чтобы убедиться, что они ваши. Очень жаль"

"Наймите адвоката и соберите все необходимые документы. Найдите терапевта, который поможет вам справиться с этим, и найдите кого-то, кто поможет вам рассказать детям о разводе или поймет, как вести соответствующую возрасту беседу на эту тему. Расскажите своим родителям и ее семье о том, что случилось"

"Мне очень жаль, что это произошло. Ты говоришь как любящий муж и отец. Ты этого не заслужил, и я надеюсь, что с разводом все пойдет так, как ты надеешься".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о жене, которая спасла мужа от падения на самое дно.

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