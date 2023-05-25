Эти истории - реальные. Пользователи форума поделились ими с целью помочь тем, кто сейчас переживает непростой этап своей жизни.

Один пользователь Reddit создал публикацию, в которой рассказал, что год назад развелся с женой после четырех лет брака. К сожалению, время не смогло сгладить ситуацию - он до сих пор думает о бывшей.

"Я был женат около 4 лет. Мы обоюдно согласились расстаться. Мне на момент развода было 25, а ей - 23. Прошло около года с тех пор, как это произошло, и я до сих пор время от времени думаю о ней. Но это не то, о чем я хотел поговорить. Те, кто был на моем месте, расскажите, какой была ваша жизнь после развода? Когда вы почувствовали, что пора двигаться дальше или заключить новый брак?" - спросил он.

Другие пользователи охотно поделились своими историями:

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"Развелся в 32 года после 3 лет брака (и двух совместных детей). Бывшая снова вышла замуж примерно через год. Это стало индикатором для меня. После этого я снова задумался об отношениях и браке"

"Я в разводе около 3 лет и никого не искал, так как получил свою долю травм и не испытывал желания переживать это снова. Но недавно я случайно встретил человека, который стал для меня глотком свежего воздуха. Предыдущий опыт помог мне понять мои потребности, поэтому сейчас я чувствую себя намного увереннее. Опыт у всех разный, но я скажу, что если у вас есть неразрешенная травма от ваших предыдущих отношений, всегда лучше работать над собой и решать любые проблемы, которые потенциально могут негативно повлиять на ваш следующий брак"

"Я развелась в 32 года, после 1,5 лет брака. После того, как я разорвала свой брак, я много думала о том, а "что могло бы быть, если бы не…" Я прошла курс терапии и быстро пошла дальше по жизни. Примерно через 9-10 месяцев я была готова к новым отношениям и новой семье"

"Начать новые отношения можно только тогда, когда ты полностью закончил старые. И закончил их не только в общении с экс-партнером, а и в своих мыслях. Вы не сможете полностью забыть человека, с которым были в браке, но это не должно влиять на вас ментально. Лучшая идея после развода - пойти к психологу"

"Я была в браке 4 года. За это время наши отношения были и радостными, и грустными. Мы несколько раз расставались и сходились снова. Разрыв был очень болезненным, но саморазвитие и полное погружение в работу помогли мне пройти этот этап проще. А еще вечеринки, встречи с друзьями, беззаботность - это то, чего не было, когда у меня была семья. Спустя два года я до сих пор вспоминаю о нем, но не скучаю, а просто благодарна за все, что у нас было".

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