После того, как слива отцвела, ее нужно подкормить. Многие садоводы не делают этого и очень зря: слива любит подкормки и отблагодарит вас богатым урожаем. Главное - правильно и вовремя подкормить дерево. Рассказываем, какие удобрения любит слива и как их вносить.
Сразу оговоримся: если у вас молодой саженец, которому еще нет года, то подкармливать не нужно - следует дождаться, пока у деревца полностью сформируется корневая система.
Что любят сливы
Чтобы слива хорошо росла и развивалась ей нужны:
- фосфор;
- азот;
- калий;
- магний.
Для подкормки сливы отлично подходят куриный помет, лошадиный навоз, компост, древесная зола, а также мочевина.
Чем подкармливать весной сливы
Подкормка для сливы может быть корневой и внекорневой.
Корневая подкормка - это когда удобрения вносят в почву под дерево. Это могут быть как сухие удобрения, так и растворы. Сухие нужно вносить только во влажную почву.
Внекорневая подкормка - это обрызгивание дерева водными растворами из удобрений. Благодаря этому хорошо развивается крона дерева.
Давайте детальнее разберем, что нужно делать весной со сливой после цветения.
- Древесная зола
Очень полезна зола для сливы - дерево можно подкармливать как сухой золой, так и зольным раствором.
В сухом виде золу вносят в заранее подготовленную канавку, глубиной 15 см. Для этого понадобится около 2 кг золы, которую нужно засыпать грунтом.
Для раствора 1 стакан золы разводят в 10 л кипятка и дают настояться 30-60 минут. Вокруг дерева выкапывают бороздки и выливают раствор. Для одного дерева будет достаточно 1 л такой подкормки.
- Мочевина
Мочевина подходит как для внекорневой, так и корневой подкормки.
Для опрыскиваний готовят раствор: 20 г мочевины растворяют в 10 л воды (1 ведро).
Для корневой подкормки после цветения на одну сотку почвы вносят 20 г мочевины и перекапывают.
- Навоз
Лучше всего использовать перегнивший навоз, которому 3-4 года. Его можно внести в чистом виде - замульчировать приствольный круг, а можно сделать комплексное удобрение: 10 кг навоза + 200 г золы + 60 г суперфосфата + 20 г мочевины + 20 г солей калия.
Все нужно тщательно перемешать, добавить в почву и хорошо перекопать. Это количество удобрения рассчитано на 1 сотку земли.
Важный момент: навоз и компост обязательно должны хорошо перегнить, иначе вместо азотного удобрения дерево получит аммиак.
Помните также, что слива любит влагу, поэтому в засушливую погоду, особенно, если дерево свернуло листья в трубочку, его надо хорошо полить.