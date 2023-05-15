Чем подкармливать весной сливы после цветения / pixabay.com

После того, как слива отцвела, ее нужно подкормить. Многие садоводы не делают этого и очень зря: слива любит подкормки и отблагодарит вас богатым урожаем. Главное - правильно и вовремя подкормить дерево. Рассказываем, какие удобрения любит слива и как их вносить.

Сразу оговоримся: если у вас молодой саженец, которому еще нет года, то подкармливать не нужно - следует дождаться, пока у деревца полностью сформируется корневая система. 

Что любят сливы 

Чтобы слива хорошо росла и развивалась ей нужны:

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  • фосфор;
  • азот;
  • калий;
  • магний.

Для подкормки сливы отлично подходят куриный помет, лошадиный навоз, компост, древесная зола, а также мочевина.  

Чем подкармливать весной сливы

Подкормка для сливы может быть корневой и внекорневой.

Корневая подкормка - это когда удобрения вносят в почву под дерево. Это могут быть как сухие удобрения, так и растворы. Сухие нужно вносить только во влажную почву.

Внекорневая подкормка - это обрызгивание дерева водными растворами из удобрений. Благодаря этому хорошо развивается крона дерева.

Давайте детальнее разберем, что нужно делать весной со сливой после цветения. 

  • Древесная зола

Очень полезна зола для сливы - дерево можно подкармливать как сухой золой, так и зольным раствором.

В сухом виде золу вносят в заранее подготовленную канавку, глубиной 15 см. Для этого понадобится около 2 кг золы, которую нужно засыпать грунтом. 

Для раствора 1 стакан золы разводят в 10 л кипятка и дают настояться 30-60 минут. Вокруг дерева выкапывают бороздки и выливают раствор. Для одного дерева будет достаточно 1 л такой подкормки.

  • Мочевина

Мочевина подходит как для внекорневой, так и корневой подкормки.

Для опрыскиваний готовят раствор: 20 г мочевины растворяют в 10 л воды (1 ведро). 

Для корневой подкормки после цветения на одну сотку почвы вносят 20 г мочевины и перекапывают. 

  • Навоз 

Лучше всего использовать перегнивший навоз, которому 3-4 года. Его можно внести в чистом виде - замульчировать приствольный круг, а можно сделать комплексное удобрение: 10 кг навоза + 200 г золы + 60 г суперфосфата + 20 г мочевины + 20 г солей калия.

Все нужно тщательно перемешать, добавить в почву и хорошо перекопать. Это количество удобрения рассчитано на 1 сотку земли. 

Важный момент: навоз и компост обязательно должны хорошо перегнить, иначе вместо азотного удобрения дерево получит аммиак.

Помните также, что слива любит влагу, поэтому в засушливую погоду, особенно, если дерево свернуло листья в трубочку, его надо хорошо полить. 

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