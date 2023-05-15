Какие удобрения любит слива и как ее подкормить после цветения, чтобы собрать хороший урожай - что советуют садоводы.

После того, как слива отцвела, ее нужно подкормить. Многие садоводы не делают этого и очень зря: слива любит подкормки и отблагодарит вас богатым урожаем. Главное - правильно и вовремя подкормить дерево. Рассказываем, какие удобрения любит слива и как их вносить.

Сразу оговоримся: если у вас молодой саженец, которому еще нет года, то подкармливать не нужно - следует дождаться, пока у деревца полностью сформируется корневая система.

Что любят сливы

Чтобы слива хорошо росла и развивалась ей нужны:

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фосфор;

азот;

калий;

магний.

Для подкормки сливы отлично подходят куриный помет, лошадиный навоз, компост, древесная зола, а также мочевина.

Чем подкармливать весной сливы

Подкормка для сливы может быть корневой и внекорневой.

Корневая подкормка - это когда удобрения вносят в почву под дерево. Это могут быть как сухие удобрения, так и растворы. Сухие нужно вносить только во влажную почву.

Внекорневая подкормка - это обрызгивание дерева водными растворами из удобрений. Благодаря этому хорошо развивается крона дерева.

Давайте детальнее разберем, что нужно делать весной со сливой после цветения.

Древесная зола

Очень полезна зола для сливы - дерево можно подкармливать как сухой золой, так и зольным раствором.

В сухом виде золу вносят в заранее подготовленную канавку, глубиной 15 см. Для этого понадобится около 2 кг золы, которую нужно засыпать грунтом.

Для раствора 1 стакан золы разводят в 10 л кипятка и дают настояться 30-60 минут. Вокруг дерева выкапывают бороздки и выливают раствор. Для одного дерева будет достаточно 1 л такой подкормки.

Мочевина

Мочевина подходит как для внекорневой, так и корневой подкормки.

Для опрыскиваний готовят раствор: 20 г мочевины растворяют в 10 л воды (1 ведро).

Для корневой подкормки после цветения на одну сотку почвы вносят 20 г мочевины и перекапывают.

Навоз

Лучше всего использовать перегнивший навоз, которому 3-4 года. Его можно внести в чистом виде - замульчировать приствольный круг, а можно сделать комплексное удобрение: 10 кг навоза + 200 г золы + 60 г суперфосфата + 20 г мочевины + 20 г солей калия.

Все нужно тщательно перемешать, добавить в почву и хорошо перекопать. Это количество удобрения рассчитано на 1 сотку земли.

Важный момент: навоз и компост обязательно должны хорошо перегнить, иначе вместо азотного удобрения дерево получит аммиак.

Помните также, что слива любит влагу, поэтому в засушливую погоду, особенно, если дерево свернуло листья в трубочку, его надо хорошо полить.

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