В конце весны и начале лета на даче стоит уделить особое внимание огурцам. Чтобы получить огромный урожай сочных и вкусных огурчиков, вам не нужно тратить деньги на вредные и сомнительные химикаты.
УНИАН рассказывает, чем полить огурцы, чтобы было много огурцов. Вам нужны лишь одуванчики, крапива и другие сорняки - удобрение из них станет настоящей находкой.
Простая подкормка для урожая огурцов
Удобрение из сорняков - это именно то, что очень любят огурцы. Дня него вам нужны:
- сорняки
- столовая ложка азотно-фосфорно-калийного удобрения (Азофоски);
- банка теплой воды;
- десять литров холодной воды.
Начнем готовить подкормку.
- Для наибольшей урожайности делайте упор именно на крапиву и одуванчики. Утрамбуйте траву в обычное ведро, выбирайте емкость без дырок.
- Затем залейте сорняки водой, она должна полностью покрыть всю траву. Накройте ведро с будущей подкормкой крышкой и оставьте его на солнце, в теплом месте. Там удобрение должно "настаиваться" около недели. За это время сорняки "забродят", появится не самый приятный запах.
- Когда подкормка начнет максимально плохо пахнуть, она будет готова для удобрения огурчиков. Однако не спешите поливать кусты забродившей массой.
- Смешайте Азофоску с теплой водой. Затем откройте ведро с сорняками и отлейте оттуда литр жидкости. Эту травяную воду вместе с разведенной Азофоской влейте в ведро с десятью литрами чистой воды. Перемешайте подкормку и можете ее использовать.
Не обделяйте вниманием каждый кустик огурцов. Возьмите литровую банку, она поможет распределять удобрение равномерно. Выливайте по литру под каждый куст, и ждите урожая. Теперь вы знаете, чем подкормить огурцы для сочности и плодородия, а потому не "жадничайте" и делитесь лайфхаком с другими огородниками.