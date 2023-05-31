С такой подкормкой даже самая истощенная почва приятно удивит своим плодородием

В конце весны и начале лета на даче стоит уделить особое внимание огурцам. Чтобы получить огромный урожай сочных и вкусных огурчиков, вам не нужно тратить деньги на вредные и сомнительные химикаты.

УНИАН рассказывает, чем полить огурцы, чтобы было много огурцов. Вам нужны лишь одуванчики, крапива и другие сорняки - удобрение из них станет настоящей находкой.

Простая подкормка для урожая огурцов

Удобрение из сорняков - это именно то, что очень любят огурцы. Дня него вам нужны:

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сорняки

столовая ложка азотно-фосфорно-калийного удобрения (Азофоски);

банка теплой воды;

десять литров холодной воды.

Начнем готовить подкормку.

Для наибольшей урожайности делайте упор именно на крапиву и одуванчики. Утрамбуйте траву в обычное ведро, выбирайте емкость без дырок.

Затем залейте сорняки водой, она должна полностью покрыть всю траву. Накройте ведро с будущей подкормкой крышкой и оставьте его на солнце, в теплом месте. Там удобрение должно "настаиваться" около недели. За это время сорняки "забродят", появится не самый приятный запах.

Когда подкормка начнет максимально плохо пахнуть, она будет готова для удобрения огурчиков. Однако не спешите поливать кусты забродившей массой.

Смешайте Азофоску с теплой водой. Затем откройте ведро с сорняками и отлейте оттуда литр жидкости. Эту травяную воду вместе с разведенной Азофоской влейте в ведро с десятью литрами чистой воды. Перемешайте подкормку и можете ее использовать.

Не обделяйте вниманием каждый кустик огурцов. Возьмите литровую банку, она поможет распределять удобрение равномерно. Выливайте по литру под каждый куст, и ждите урожая. Теперь вы знаете, чем подкормить огурцы для сочности и плодородия, а потому не "жадничайте" и делитесь лайфхаком с другими огородниками.

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