Иногда так бывает, что мы посадили семена и ждем "чуда", а оно не происходит. Садоводы рассказали, в чем дело.

Каждый человек периодически может задуматься над тем, чтобы что-либо вырастить собственными руками. И вот вы уже создали уютное место для роста ваших растений и тщательно закопали семена в почву. Но прошли недели, а ростков все нет...

Почему же ваши комнатные семена не прорастают? Опытные садоводы рассказали Real Simple о распространенных причинах, по которым семена не всходят, и способах решения этой проблемы.

Прошло недостаточно времени

Хотя некоторые растения, такие как салат, томаты или базилик, прорастают в течение недели, другим требуется больше времени. Например, морковь может прорастать до трех недель, как и петрушка, лаванда и перец.

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"На упаковке с семенами содержится важная информация, включая рекомендованное количество недель до последнего заморозка для посева семян, а также приблизительное количество "дней до созревания" или "дней до цветения/сбора урожая" после пересадки", — говорит эксперт по садоводству из Ferry-Morse Ребекка Сирс.

Семена были посажены слишком глубоко

Каждое семя требует разной глубины посадки для успешного прорастания.

"Семена содержат все необходимое, чтобы прорасти в почве и добраться до воздуха и света, но первые корешки и побеги нежные и слабые", — отмечает эксперт по садоводству и основатель Wyse Guide Калеб Вайс.

По его словам, если посадить их слишком глубоко, у них не хватит энергии, чтобы пробиться на поверхность, и они погибнут в почве. Проверьте упаковку с семенами, чтобы узнать правильную глубину посадки; большинству семян требуется всего около 6 мм почвы сверху.

Вы переливаете или недоливаете растения

Одна из самых частых причин, по которой комнатные семена не прорастают, – неправильный полив. "Как и любому другому растению, семенам нужно ровно столько влаги, сколько необходимо. Слишком большое количество воды может задушить семена и вызвать грибковые заболевания, такие как корневая гниль, тогда как недостаток влаги может высушить их еще до начала роста", — объясняет специалист по естественным наукам из Sunday Тери Валенсуэла.

Она советует поддерживать почву равномерно влажной (но не сырой) и использовать метод нижнего полива.

Просто поставьте лотки с семенами в неглубокую емкость с водой, чтобы влага впитывалась снизу. Это помогает избежать избыточного полива и при этом сохраняет поверхность достаточно влажной для прорастания.

Температура слишком низкая

Свет и вода важны для проращивания семян, но не забывайте о температуре. Тепло играет решающую роль в процессе прорастания.

Если температура почвы слишком низкая, семена могут не получить сигнал к началу роста. Попробуйте использовать специальный подогреватель для семян. Он поддерживает низкую, но стабильную температуру, создавая оптимальные условия для прорастания.

Как только семена дадут ростки, подогреватель можно убрать.

Вы использовали неподходящий тип почвы

Использование неподходящей почвы для проращивания семян в помещении может привести к проблемам с дренажем, заболеваниям или дисбалансу питательных веществ.

Эксперты рекомендуют использовать легкий, хорошо дренированный грунт, специально разработанный для посева семян. Это поможет нежным проросткам быстрее укорениться и расти.

Семена слишком старые

Если вы перепробовали все вышеописанные методы и подождали достаточно долго, но всходов так и нет, возможно, ваши семена слишком старые или поврежденные. У всех семян есть срок хранения, и по мере его истечения вероятность прорастания снижается.

Некоторые семена могут храниться годами, в то время как другие сохраняют всхожесть всего один-два сезона. Чем старше семена, тем выше риск проблем с прорастанием. Чтобы проверить их всхожесть, садоводы рекомендуют положить 10 семян на влажное бумажное полотенце, свернуть его и поместить в пластиковый пакет с застежкой.

Через несколько дней проверьте, сколько из них проросло. Если взошли только 1-2 семени, это означает всхожесть 10-20%, и такие семена лучше заменить. В идеале, чтобы использовать партию семян, их всхожесть должна быть не менее 50%.

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