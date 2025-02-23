Каждый по своему вкусу может выбрать, что предпочесть - большой кочан на 8 килограммов за пять месяцев или же маленький плод зато за 100 дней.

Капуста - один из самых популярных овощей Украины. С ней готовят борщ круглый год и ее же квасят зимой. Многие садоводы выращивают этот овощ дома.

Вкусные ультраранние и поздние сорта капусты - в материале УНИАН.

Лучшие сорта поздней капусты в Украине

Каждый сам решает, какие сорта поздней капусты лучше для его огорода в зависимости от потребностей огородника.

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Голландский сорт "Агрессор" подойдет для умеренного климата или северных областей Украины. На получение урожая уйдет пять месяцев, но на выходе можно получить кочаны весом в три килограмма. Этот сорт прекрасно переносит любую погоду и отлично хранится.

Если вас интересует, какие сорта капусты самые урожайные, то выбор стоит остановить на высокоурожайном гибриде "Профессор". Его кочаны вырастают вплоть до пяти килограмм. Само же растение устойчиво к болезням.

Сложно сказать, какой сорт капусты самый вкусный, поскольку это субъективная оценка. В то же время популярность семян "Эластора" говорит сама за себя. Эта капуста приятная на вкус и имеет чудесный внешний вид. Ее кочаны вырастают до 2-5 килограммов, они устойчивы к болезням, а семена можно высевать сразу в открытую почву.

Еще один хороший поздний сорт "Бригадир". Он капризен в отношении почвы, требует много влаги и обладает достаточно высокой урожайностью. Его главным преимуществом являются кочаны с высоким содержанием витамина С. При этом их средний размер достигает 3-4,5 кг, а максимальный - вплоть до 6 кг. К большинству заболеваний он устойчив.

Последний в списке еще один высокоурожайный американский сорт "Ларсия". В среднем кочаны весят 4-6 кг, но могут вырасти до 8 кг. Растение невосприимчиво к большинству болезней и непривередливое к почве. При этом сам овощ очень вкусный.

Какие можно выбрать ранние сорта капусты - три лучших варианта

Нельзя расписывать ультраранние сорта капусты, не упомянув "Пионера". На получение урожая требуется всего лишь 105 суток. Сорт устойчивый к болезням, дает хорошую урожайность, а сами кочаны светло-кремовые, весом около 600 г.

Капуста "Дитарская" очень популярна у садоводов благодаря тому, что не требует сложного ухода и устойчива к весенним заморозкам. У кочанов нежные вкусные листья, горечь отсутствует. Созревание урожая происходит в течение 110 дней с момента посева, а плоды вырастают весом около 1,5 кг.

Сорт с громким названием "Ранняя красавица" наградит вас урожаем уже через 100-105 дней. Ей не требуется большого ухода, однако дает стабильно хороший результат. Кочаны вырастают около 1,5 кг, на вкус они нежные и сочные.

Ранее УНИАН рассказывал, что сажать после картофеля для лучшего урожая.

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