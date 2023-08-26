Во время выращивания тыквы можно допустить фатальный "прокол".

Если вы еще не очень опытный огородник, то мы раскроем вам секреты выращивания "кабанчиков" - поможем разобраться, чем подкормить тыкву для роста плодов в августе, чтобы растение было очень крупным и сладким.

Что делать с тыквой в августе месяце - общие советы

Подкормка - это не единственное, что нужно сделать в конце лета, чтобы получить отличный урожай. Необходимо еще правильно подрезать стебли тыквы и придерживаться важного правила насчет полива.

С чего стоит начать - нужно зайти в тыквенник и посмотреть, как развиваются плоды. Обычно тыква созревает до первых заморозков (могут быть даже в начале сентября), поэтому от мелких плодов необходимо избавиться - они все равно не успеют стать спелыми.

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Кроме того, обрежьте лишние стебли - в такое время тыквеннику уже не нужно давать разрастаться. Обрезка поможет обеспечить лучшим питанием уже сформировавшиеся плоды.

Чем подкормить тыкву, чтобы она была сладкая и долго хранилась

После того, как вы удалите лишние плоды и обрежете тыквенник, его стоит обработать. Процедура нужна для того, чтобы растения не заболели после "хирургического" вмешательства. Обратите внимание, что плоды с заболевшего тыквенника хуже хранятся.

Для обработки можно использовать биопрепараты, основу которых составляют почвенные бактерии рода Pseudomonas, и в которых также содержатся, в частности, клетки водоросли Chlorella, витамины, аминокислоты и гормоны роста для растений. Такие препараты называют улучшателями почвы.

Если вы заметили где-то пожелтевшую завязь, значит - растению не хватает питательных веществ. В таком случае тыквеннику нужно помочь.

Вот чем подкормить тыкву в августе - возьмите кальциевую селитру и сделайте раствор (инструкцию нужно посмотреть на упаковке удобрения). Именно это вещество поможет растению стать более устойчивым к болезням, благодаря нему плоды станут крупнее, и вы сможете похвастаться соседям и близким выращенными "кабанчиками".

Как поливать тыкву в августе - простые правила

Чтобы не испортить урожай тыквы тогда, когда уже почти пришло время его собирать, необходимо запомнить несколько простых правил.

Вот, что нужно знать о поливе тыквы:

когда тыквенник начинает разрастаться, его важно обильно поливать два раза в неделю (в жару - чаще), поскольку у него мощная корневая система, и для развития стеблей и плодов необходимо много воды;

в начале августа растения начинают поливать реже, а потом - в конце месяца (приблизительно за месяц до сбора тыкв), его вообще не нужно "поить".

Полив тыквы в конце августа - фатальная ошибка, которая может навредить урожаю.

УНИАН ранее объяснил, когда убирать тыкву с огорода и как ускорить ее созревание.

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