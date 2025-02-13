Лучшие сорта кабачков в Украине среди гибридов по советам опытных огородников.

Многие огородники отдают предпочтение гибридным сортам кабачков - они более устойчивы к погодным условиям и болезням, чем обычные семена, и дают хорошие урожаи. Но и среди гибридов есть фавориты - кто-то плодоносит в два раза больше, а кто-то - раньше всех. Какие сорта кабачков стоит посадить на огороде и теплице - ниже в материале.

Лучшие сорта кабачков для открытого грунта и теплицы

Гибридные сорта обычно обозначены на упаковке буквой и цифрой - F1. Также среди дачников очень ценятся кустовые кабачки - за счет того, что они компактные, но дают обильный урожай - только и успевай собирать. О них и поговорим.

Ардендо F1

Один из самых популярных гибридов. Это ранний сорт, высокоурожайный и долго плодоносящий.

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Плоды - светло-зеленого цвета, сердцевина - маленькая, благодаря чему не становится рыхлой. Устойчив к заболеваниям. Выращивают его весной, летом и осенью, во всех климатических зонах. Период вегетации - 35 дней, поэтому если говорить про ранние сорта кабачков - то это именно он.

Огородники говорят, что этот сорт еще и безумно вкусный.

Искандер F1

Очень популярный и многим знакомый сорт кабачка. Многие огородники на вопрос: "Какой сорт кабачка самый лучший?" вспомнят как раз Искандер F1.

Если говорить, какой самый урожайный кабачок, то это тоже он - может давать до 15 кг с куста. Плоды - равномерного пастельно-зеленого цвета, мякоть сладкая, а кожица - мягкая. Плодоносит до самых заморозков, подходит и для грядки, и для теплицы.

Период вегетации - 48-50 дней.

Грейзини F1

Это полосатый цукини, светло-зеленого цвета с белыми полосами.

Среднеранний гибрид, период вегетации у него – 47 дней. Очень урожайный, долго плодоносит и сам по себе очень компактный. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.

Супремо F1

Красивый зеленый цуккини - идеально цилиндрические, с гладкой кожицей и блестящие. Стойкий к вирусам и отличается длительным плодоношением. Можно выращивать в открытом грунте и в теплице.

Вегетация - 42-45 дней.

Император F1

Для тех, кто любит ультраранние сорта кабачков, специально был создан гибрид Император F1. Вывели сорт в Японии, период вегетации у него – 30-35 дней, то есть, он созревает даже раньше Ардендо F1.

Плоды - насыщенного зеленого цвета, кабачок дает высокую урожайность, может расти даже в очень жарких условиях. Мякоть - сочная и без семян.

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