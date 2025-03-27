Рассказываем, как использовать втулки от туалетной бумаги - больше не будете покупать дорогие торфяные стаканчики:

Любой заядлый огородник или садовод знает, как порой непросто вырастить свою рассаду, не говоря уже о том, что это еще может и влететь в копеечку. Однако одна небольшая хитрость поможет сохранить "зелень" в кошельке, а заодно и вырастить на подоконнике свою зелень. Рассказываем, почему не стоит выбрасывать втулки от туалетной бумаги.

Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли замачивать семена перед посадкой - какме можно и нельзя.

Чем заменить стаканчики для рассады - лайфхак от садовода

Торфяные стаканчики для выращивания рассады удобные, но не очень дешевые. Поэтому огородники ищут способы, чем их заменить, и часто выбор падает на пластиковые стаканчики. Но можно ли выращивать рассаду в пластиковых стаканчиках? Это популярный способ, который, однако, имеет один минус: в такой таре сеянцы легко можно залить водой, что приводит к их гибели. Более удачная альтернатива - бумажные стаканчики, но они еще дороже пластиковых.

Онлайн-любитель садоводства "Голодный садовод" (The Hungry Gardener) поделился лайфхаком, как можно использовать втулки от туалетной бумаги для выращивания рассады вместо дорогих бумажных или торфяных стаканчиков, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Вам понадобится несколько картонных втулок из-под туалетной бумаги (в видео садовод использовал шесть) и использованный картонный пакет из-под молока или сока.

Что нужно сделать:

на боковой стороне пакета из-под сока или молока вырежьте большой прямоугольник - в нем должны плотно стать все втулки из-под бумаги;

поместите втулки внутрь вырезанного прямоугольника - в два ряда по три штуки, наполните каждый землей и посейте семена.

Еще один совет садовода: сделайте рядом с вырезанным прямоугольником небольшое дополнительное отверстие для полива (можно также в виде прямоугольника). Как это выглядит в реальности, блогер подробно показал в своем видео:

Следите за сеянцами, вовремя их поливайте и держите в хорошо освещенном месте - и у вас вскоре появятся всходы. Высаживать в грунт их можно прямо в стаканчиках - бумага хорошо разлагается, то есть, получается абсолютно безотходная высадка и, к тому же, без перевалки, которая может травмировать растения.

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