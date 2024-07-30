Чтобы розы долго радовали вас красивыми и пышными цветами, запомните четыре хитрости.

В августе любители роз в последний роз наслаждаются их цветением. К концу лета кусты начинают увядать, если не применить некоторые хитрости. Узнайте, как продлить цветение роз в саду до середины осени.

Как продлить цветение роз - простые способы

Чтобы розы цвели дольше, важно вовремя обрезать отцветшие и больные соцветия. Так растение не будет тратить силы на рост лишних побегов. Если это сорт с большими одиночными цветками, то удалить стоит весь засохший стебель. У многоцветковых кустов придется срезать отдельно каждый цветок. Удаляя старые побеги, вы освободите место для новых.

Не забывайте регулярно поливать розарий и обеспечивать доступ к солнечному свету. При обилии солнца и влаги кусты будут цвести гораздо дольше.

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Важно также вовремя бороться с вредителями. Если видите на стеблях и листьях признаки заболевания, то обработайте клумбу инсектицидом для розы.

Чем подкормить розы, чтобы они дольше цвели

Если в течение августа подкормить розы 2-3 раза, то они будут цвести гораздо дольше. В конце лета кустам нужен цинк, азот и кальций.

Можно использовать многокомпонентные минеральные комплексы для роз или приготовить домашнюю смесь. Полезной для розария будет дрожжевая подкормка: 20 г дрожжей + 2 ложки сахара + 10 л воды. Еще один рецепт - 1 стакан древесной золы + 15 л воды. Под каждый куст выливайте по 1 л раствора.

С наступлением осени участок с розами рекомендуется замульчировать опилками или соломой.

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