Удобрение на основе куриного помета станет отличной альтернативой химическим добавкам и подкормкам, а урожай вы будете собирать ведрами.

Если у вас есть земельный участок и вы задумали его удобрить, но не химическими средствами, а натуральными, то стоит обратить внимание на куриный помет. Как правильно удобрять землю куриным пометом - читайте в материале.

Как правильно развести куриный помет для полива - пошаговая инструкция

Если у вас участок большой, то удобрение с куриным пометом лучше настаивать в большой емкости, к примеру в бочке. Итак, чтобы удобрение принесло максимальную пользу нужно:

положить помет в мешок;

положить сверху груз и опустить в бочку;

оставить настаиваться.

Это занимает примерно 2 недели - именно столько должен бродить куриный помет. А перед поливом настой разводится водой в пропорции 1 к 10.

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Опытные огородники советуют поливать растения этим удобрением сразу после дождя и хранить его не больше 3 месяцев.

Сколько нужно куриного помета на ведро воды - простой метод

Если участок небольшой, то и удобрение нужно готовить в меньших объемах. На 10-литровое ведро с водой понадобится пол килограмма помета. Компоненты хорошо перемешать и дать настояться 5 дней. Затем настой процедить и еще развести водой 1 к 5. Перед применением грядки нужно полить водой.

Почему нельзя удобрять куриным пометом - имейте ввиду

У этого удобрения есть один недостаток - содержит много азота. Дачники с опытом знают, чем опасен куриный помет и не рекомендуют распылять это удобрение на листья, поскольку они могут получить ожог, и растение увянет.

А свежий куриный помет и вовсе советуют не использовать как удобрение, так как он опасен для большинства растений.

Какие растения не любят куриный помет - возьмите на заметку

Удобрение с куриным пометом не подойдет для салата, укропа, петрушки и лука, поскольку потом они обретут специфический вкус и запах. Также поэтому огородники рекомендуют не применять помет перед самой уборкой урожая.

Как использовать куриный помет гранулированный - методы

Если под рукой нет обычного куриного помета, то его можно купить в магазинах для садоводов. Огородники отмечают, что он ничем не хуже и подходит почти для всех растений, к тому же у него нет неприятного запаха.

Есть два способа, как использовать сухой куриный помет. Первый метод - рассыпать гранулы по поверхности земли в пропорции 400 гр на квадратный метр.

Второй метод - растворить гранулы в воде. Соотношение для молодых побегов составит 1 к 50. Для подросших - 1 к 100. Составляющие хорошо перемешать и настаивать сутки, а затем приступать к поливу.

Огородники отмечают, что правильное применение гранулированного помета способно повысить урожай до 40%.

Для чего подходит перепревший куриный помет

Перепревшим пометом лучше всего удобрять овощи и ягодные кусты.

Перепревший помет вносится в землю осенью под вспашку или непосредственно при посадке. А для полива его обязательно нужно развести водой. Кроме того, огородники советуют поливать водой растения до удобрения пометом и после, чтобы избежать ожога корня растения.

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