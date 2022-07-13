Если розы "ленятся" и не хотят распускать цветы, можно немного помочь растениям.

Королевы цветов розы украсят любую клумбу или дачный участок. Однако в середине лета на растении могут перестать появляться бутоны, если ему не хватает воды или питательных веществ. УНИАН назвал 5 способов стимулировать цветение розы на протяжении всего лета.

Обильный полив

Для постоянного роста и пышного цветения розам нужен регулярный полив. Из-за недостатка воды розы быстро вянут. Поливают растение минимум раз в две недели. В очень жаркую и сухую погоду количество поливов увеличивают до одного в неделю.

Удаление бутонов

Простой трюк для обильного цветения розы - удаление отцветших бутонов и увядших цветов. Осматривайте кусты каждый 3-4 дня и отрезайте ножницами старые цветы. Это поможет растению освободить силы для формирования новых цветков.

Внесение удобрений

В течение лета розу можно подкормить, чтобы на кустах появилось больше цветков. Корни этого растения очень чувствительны к ожогам, и не каждое удобрение для них подходит. Идеальная подкормка для розы - костная мука. Она содержит все нужные цветку питательные вещества. Вносите костную муку раз в месяц в количестве 100 г на один куст.

Помимо костной муки, розу можно также удобрить древесной золой. Её рассыпают на землю у стебля один раз за лето. Ещё одно эффективное средство для цветения - раствор из куриного помета. Помет помещают на дно ведра и заливают водой. Настаивают один день и поливают этой водой кусты.

Обрезка роз

У кустовых роз во второй и последующие годы цветения летом удаляют боковые побеги, когда они достигают размера 5-6 см. Такие побеги забирают соки растения и мешают обильному цветению. Обратите внимание, что обрезать нельзя чайные розы, а также любые виды роз в первый год жизни.

Обработка почвы осенью

Чтобы розы обильно цвели следующим летом, удобрите их участок осенью. Для этого в почву внесите навоз возрастом 3-4 года с расчета 1 ведро на кв.м земли. Свежий навоз не используйте - он обжигает корни. Навоз можно заменить аналогичным количеством луковой шелухи. После внесения подкормки перекопайте почву. Весной в такой почве должно появиться много дождевых червей - значит она достаточно плодородная.

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