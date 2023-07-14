Домашние "джунгли" создают невероятную атмосферу, но поддерживать их свежими и зелеными кажется очень сложно. Но это не так, если знать секрет, сколько раз в неделю нужно поливать комнатные цветы.

Растения в доме или квартире придают уют и свежесть. Свежая зелень в комнате всегда радует взгляд. В выращивании домашних растений очень важную роль играет полив. УНИАН разбирался, как часто поливать цветы.

Как определить, когда поливать цветы - часто делают ошибку

Начинающие домашние садоводы при выборе периода полива вазонов руководствуются правилом "сухой земли". Если при касании земля в горшке сухая, то нужно полить растение. Так лучше не делать. Если земля в горшке высохла, то с поливом уже опоздали. И уж точно не стоит ждать, когда ваш зеленый "питомец" начнет вянуть.

Самый удачный момент для полива домашнего растения – когда верхний слой грунта в горшке подсох, но земля под ним еще слегка влажная.

Видео дня

Сколько раз надо поливать цветы - важный нюанс

У каждого растения свой период полива. Перед тем как выбирать цветы для дома, необходимо узнать о них побольше информации, чтобы определить, сколько раз в неделю нужно поливать комнатные цветы.

Для тех, кто выбрал неприхотливые растения для дома, есть универсальное правило полива – частота зависит от времени года, а также уровня влажности. Так, в холодное время перерывы между поливами могут достигать до двух недель. А вот поливать цветы летом необходимо чаще - раз в период от 3 до 7 дней в зависимости от высыхания грунта

Когда поливать цветы - утром или вечером

Также многие любители домашних цветов спорят, когда лучше поливать комнатные растения - утром или вечером. Ответ на этот вопрос очень прост – все зависит от времени года. В теплый сезон лучше поливать вечером, а в холодный – утром.

Как правильно поливать цветы, чтобы не залить - пошаговая иструкция

Важно контролировать объем воды, который расходуется на один вазон, ведь в противном случае комнатные растения можно залить и они погибнут:

Всегда подивайте цветы маленькими порциями и очень аккуратно. Необходимо прекратить подливать воду в вазон, как только вода потечет из отверстия на дне горшка. После полива в блюдце не должно быть много лишней воды.

Если соблюдать все указанные правила полива, то корни растений не загниют, а цветы будут радовать кааждый день

Ранее УНИАН писал, можно ли держать фиалки в доме.

Вас также могут заинтересовать новости: