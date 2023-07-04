Немногие люди знают об отрицательных свойствах фиалок, и поэтому заполняют ими жилище.

Фиалки, как и любые другие цветы, можно купить и поставить дома на подоконник - растение может быть разного оттенка, а также подходить под любой интерьер. Однако считается, что таких представителей флоры лучше избегать - УНИАН расскажет, нужны ли фиалки в доме по фен-шуй и народным приметам.

Безопасны ли фиалки в доме - польза и вред

Биологи называют такие цветы "сенполии" и говорят, что они считаются невероятно эффективным очистителем воздуха в квартире. Днем растение выделяет много кислорода, а ночью - углекислого газа, поэтому в светлое время суток в помещении, где много фиалок, дышать легче. Однако такое свойство само по себе подсказывает, можно ли держать фиалки в спальне - конечно же, нет. Ваша опрометчивость закончится плохим самочувствием, бессонницей, головными болями и кошмарными снами.

Где должны стоять фиалки в доме - оптимальное место

Фиалки в доме по фен-шуй, да и по народным поверьям, лучше всего чувствуют себя в детской комнате, налаживая сон и самочувствие малыша. Также допустимо поставить цветок на кухне или в гостиной - растение будет сглаживать конфликты между домочадцами, радовать своим ароматом и внешним видом. Если за цветком ухаживать, то вскоре семья обретет счастье, гармонию и материальный достаток.

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Почему нельзя держать фиалки в доме - приметы

Опытные эзотерики и маги уверены, что людям, у которых развито "шестое чувство" не рекомендуется приносить домой сенполию, потому что она:

разрушает семейную жизнь;

энергетически воздействует на мужчин, заставляя их ходить "налево";

вытаскивает из человека силы;

провоцирует скандалы и ссоры;

излучает женскую энергетику, забирая ее у хозяйки дома.

Также существует поверье, что фиалка - это цветок одиночества, поэтому даже не гадайте, можно ли держать дома фиалки незамужней девушке - однозначно нет. Есть шанс, что одно растение не станет угрозой личному счастью, но несколько вазонов точно отпугнут мужчин.

Усугубляет ситуацию и перспектива выращивания фиалок - девушка, которая занимается таким делом, рискует вообще никогда не выйти замуж.

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