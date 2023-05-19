Рассказываем, как правильно варить горох, чтобы он не пригорел, и что в него добавить, чтобы не стоять полдня у плиты.

Приготовить горох за 30 минут, а не за 2 часа - вполне реально. Рассказываем, что для этого нужно, а также как варить горох, чтобы он и разварился, но и не раскис в жидкую кашу.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить рис, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

Как варить горох - сколько нужно времени и как ускорить процесс

Целый сухой горох варится дольше, чем дробленый. Также время приготовления может также зависеть от сорта гороха и того, какую кашу вы хотите получить. В среднем целый сухой горох варится 2-2,5 часа, дроблёный - 1-1,5 часа.

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Но этот процесс можно ускорить, если предварительно замочить горох на 5-8 часов. Тогда целый горох получится сварить за 40-60 минут, а дроблёный - за 30-45 минут.

Кроме этого, есть еще несколько хитростей, как варить горох быстро:

солите горох в самом конце варки - если посолить сразу, то он будет готовиться дольше;

после того, как горох закипит, добавьте в него 2 ст. л. сливочного или растительного масла;

спустя 10 минут после закипания добавьте к гороху соду - из расчета 0,5 ч. л. на 2 л воды, и через 5-7 минут горох станет мягким.

Совет: с содой будьте аккуратны - добавите чуть больше и испортите вкус.

Как варить горох в кастрюле

Сначала переберите горох и замочите его, как уже говорили, на 5-8 часов. Затем:

залейте водой - на 1 часть гороха возьмите 3 части воды;

поставьте на медленный огонь, крышкой полностью не накрывайте - горох может "сбежать";

снимите пену, а после периодически помешивайте, чтобы горох не пригорел;

посолите горох в самом конце приготовления.

Совет: используйте посуду с толстым дном и стенками - так горох не пригорит и быстрее сварится. Если нужно долить воды - добавьте кипяток, а если наоборот, горох готов, а воды много - слейте или оставьте выкипать при открытой крышке;

Как варить горох в мультиварке

Переберите и промойте горох и отправьте в мультиварку с водой в пропорции 1:2. Готовьте на режиме "Тушение" или "Каша" 2 часа. Но мы все-таки советуем предварительно замочить горох - тогда вы приготовите его за 30-40 минут.

За 10 минут до готовности горох нужно посолить и добавить масло - сливочное или растительное.

Как варить горох на пирожки

Чтобы сделать для пирожков начинку из гороха, его нужно приготовить одним из вышеуказанных способов. После готовый горох пробейте в блендере или сделайте из него пюре с помощью толкушки. Гороховое пюре смешайте с измельченным обжаренным луком - начинка готова.

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