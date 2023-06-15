В борьбе с паразитами, в частности, вам помогут некоторые эфирные масла.

Если вы заметили, что есть зеленые гусеницы на капусте и белокрылка, действовать нужно незамедлительно, поскольку эти вредители быстро могут сделать вашу капусту похожей на решето.

Избавляться от этих паразитов можно копеечными натуральными средствами, которые не навредят капусте и не насытят ее лишними веществами, или же - в очень тяжелых случаях, - специальной химией.

На капусте гусеницы - чем обработать растения

Быстро избавиться от вредителей вам поможет эфирное масло - можно взять гвоздичное, лавандовое, кедровое, пихтовое или цитрусовое. Вредители не переносят запах этих масел. Выберете какое-то одно из них, а после этого уже можно будет готовить смесь.

Есть важный нюанс - сразу же продумайте свои действия, поскольку нельзя, чтобы масло попало на другие растения. Это может быть лучшее средство от гусениц, но другим растениям оно способно навредить.

Итак, перейдем непосредственно к приготовлению раствора. Вам понадобятся:

5 литров воды;

10 капель подходящего эфирного масла;

2 столовые ложки обычного жидкого мыла.

Все нужно очень тщательно перемешать. Приготовленной смесью опрыскайте капусту.

Когда вредители уже очень сильно "разгулялись", о народных средствах стоит забыть и просто-напросто использовать химию. Химия от гусениц есть очень разная. Считается, что биологические препараты не наносят вред растениям и людям, но при этом эффективно борются с вредителями.

Такие препараты бывают в ампулах, таблетках, а также порошкообразные. Химию нужно разводить согласно инструкции, а потом обрабатывать капусту. Некоторые препараты предназначены непосредственно для опрыскивания почвы.

Мы с вами разобрались, как избавиться от гусениц, а теперь акцентируем внимание на борьбе с белокрылкой.

Простые натуральные способы уничтожения белокрылки

Белокрылка считается "модернизированным" аналогом тли. Слабым местом этих вредителей являются крылья, и по ним стоит ударить. Просто несколько раз в день тщательно вымойте капусту - рано утром и вечером. Потом подождите пару дней и повторите процедуру.

Кроме того, стоит использовать желтые липкие ленты. Оказывается, белокрылки активно летят именно на желтый цвет.

УНИАН ранее советовал, как избавиться от тли раз и навсегда.

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