Читайте на УНИАН, что посадить после картофеля, чтобы получить хороший урожай.

Вместе с весенним теплом стартовали и работы в огороде. У людей с опытом уже давно заведен свой порядок, что и за чем сажать. Рассмотрим, что можно посадить после картофеля.

Что можно посадить на грядке после картофеля

Спешим утешить, что список того, что можно сажать после картофеля, достаточно обширен. После картофеля на грядке можно посадить огурцы, помидоры, шпинат, лук, морковь, редис, шалфей, базилик и различные зеленые культуры. Мы более тщательно разберем самые популярные вопросы начинающих огородников, касательно этой темы.

Так, многие интересуются, можно ли сажать свеклу после картофеля? Да, вы можете сажать свеклу после картофеля, так как эти растения не конкурируют друг с другом за питательные вещества в почве. Однако рекомендуется соблюдать ротацию культур для предотвращения заболеваний растений и улучшения состава почвы.

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Кроме того, стоит знать, можно ли сажать лук после картофеля. Возможно, это кого-то удивит, но такой вариант весьма предпочтителен, так как это поможет улучшить структуру и урожайность лука. Далее рассмотрим, можно ли сажать после картофеля морковь

Морковь после картофеля сажать можно, так как это разные виды растений с разными потребностями в питательных веществах и разном распределении корневой системы в почве. Помимо этого, чередование посадок помогает предотвратить развитие вредителей и болезней.

Какие овощи нельзя сажать после картофеля

Теперь перейдем к тому, что нельзя сажать после картофеля. Проблема может возникнуть, если сажать растения одного семейства на одном участке земли, так как это может привести к повышенной уязвимости к болезням и вредителям. Рекомендуется соблюдать ротации культур для сохранения плодородия почвы и обеспечения здоровья растений.

После картофеля не рекомендуется сажать баклажаны, перцы и даже чеснок так как они могут быть поражены болезнями, которые могли остаться от картофеля.

Отдельно рассмотрим, почему нельзя сажать чеснок после картофеля? Оказывается, что обе эти культуры чувствительны к одному и тому же набору болезней и вредителей. Это повлечет за собой ухудшение урожая. Лучше соблюдать ротацию культур и высаживать чеснок на участке, где ранее не выращивался картофель, чтобы предотвратить возможные проблемы.

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