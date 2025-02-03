УНИАН расскажет, что посеять на рассаду в феврале, чтобы получить роскошный урожай весной.

Февраль является удачным периодом для высадки рассады. В феврале высаживаются овощи в теплицах или на подоконниках. Этот месяц считают удачным для того, чтоб сеять позднеспелые и медленнорастущие культуры. Кроме того, февраль отлично подходит для высадки рассады цветов. Благодаря этому они раньше порадуют красивыми бутонами.

Ранее мы рассказывали, как ускорить рост рассады.

Какие цветы сажать на рассаду в феврале

Высадка нарциссов и тюльпанов часто происходит в феврале, чтобы получить первые бутоны уже к марту. Опытные садоводы добавляют при этом в грунт песок и золу, а когда потеплеет - пересаживают луковицы под открытое небо.

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Еще одним подходящим цветком для рассады в феврале считают бегонию. В землю для нее добавляют песок, торф с перегнившие листья. При этом землю накрывают пленкой до тех пор, пока не проклюнутся первые ростки.

В период середины-конца февраля лучше высадить петунию. Она требует отдельных стаканчиков или торфяных таблеток для лучшего результата. Сажанцам также нужен хороший свет или досвечивание лампой.

Если хотите удивить соседей, то стоит выбрать турецкую гвоздику. Ее высаживают в смесь, которая состоит на 50% из перегноя листьев и 50% песка. Семена помещают на глубину 1 см на расстоянии 3 см друг от друга. Сверху их нужно накрыть бумагой.

Что сажать на рассаду в феврале: овощи

Посев томатов на рассаду в феврале происходит ближе к середине-концу месяца. Семена помещают на глубину 1 см во влажный грунт в стаканчиках, горшочках или маленьких ящиках. Далее их ставят в тепло, а на свежий воздух пересаживают уже в середине весны.

Посадка перца на рассаду в феврале 2025 может начинаться еще в первых числах. Предварительно замочите семена во влажной ткани или марле. Затем пересадите их в стаканчик - по 2 семечки за раз. Сверху присыпаем землей, накрываем пленкой и убираем в тепло. Когда появятся первые ростки, пленку можно убрать и переставить растения к окну.

Посев баклажан на рассаду в феврале приходится на середину месяца. Опытные садоводы предварительно замачивают семена в растворе марганца минут на 10. Также можно купить уже обработанные. Для лучшего результата грунт для баклажанов можно смешать с опилками и золой. Высаживаем по два семечка в один стаканчик, накрываем влажной землей и затягиваем пленкой. Для того, чтоб всходы появились уже через неделю, важно обеспечить им тепло.

Если вам захотелось испробовать выращивание лука-порея и репчатого, то садить их нужно уже в середине февраля. За сутки до посадки замочите луковицы в теплой воде, а затем пересадите во влажную землю. Емкости с грунтом помещаем на подоконник, а в огород можно пересадить в мае.

Ягоды на рассаду в феврале

В феврале на рассаду можно посадить также семена клубники и земляники. Это позволит получить урожай уже в первые жаркие месяцы лета. Семена замачиваем и просушиваем. Высаживать их нужно в неглубокие емкости, чья высота будет не более 4 см. Туда помещаем смесь из грунта и песка (по 50% того и того). Семена рассыпаем равномерно и ставим емкости в теплое место.

Сверху накрываем пленкой и ждем - первые ростки появятся приблизительно через 5 дней, а листья - через 14. Пересаживать растения в отдельные контейнеры нужно в апреле, а в грунт - уже в мае.

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