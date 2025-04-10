Подкормите кабачки на этапе посадки, если хотите получить крупные плоды.

В Украине начался сезон посева овощей в открытый грунт. Любители кабачков ищут то самое удобрение мечты, которое стимулирует рост растения. На самом деле для большого урожая необязательно покупать дорогие химические препараты.

Мы подскажем, что положить в лунку при посадке кабачков из народных средств. Их стоит внести в середине весны во время посадки овоща в открытый грунт.

Что класть в лунку при посадке кабачков

Хотя кабачки считаются неприхотливой культурой, подкормка лишней не будет. В открытый грунт семена начинают сажать в начале мая. Чтобы в будущем получить богатый урожай с крупными плодами, во время посева стоит внести питательные вещества.

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Один из самых универсальных вариантов удобрения при посадке кабачков - это обычный перегной. Просто внесите горсть смеси в каждую ямку, затем закопайте и обильно полейте. Однако не стоит использовать свежий навоз, иначе сожжете семена.

Полезной подкормкой также считаются сорняки. Сорвите траву с огорода (в идеале - крапиву) и мелко порубите. Выкопайте грядки глубиной в штык лопаты и посыпьте рубленой зеленью, а затем перекопайте с землей. На таком участке можно сажать кабачки.

Зола при посадке кабачков также часто используется и показывает хорошую эффективность. Пепел богат микроэлементами и витаминами, которые стимулируют быстрый рост плодов. На одну лунку вносят по 50 г средства. Можно смешивать золу с перегноем или химическими препаратами.

Из химических препаратов хорошим вариантом, что внести в лунку при посадке кабачков, считается борная кислота. Она не только делает плоды крупными и сочными, но и защищает от вредителей. 1 чайную ложку порошка растворите в 1 литре теплой воды. Затем разбавьте раствор ещё 10 литрами воды. Полученную жидкость распределите по лункам для кабачков.

Не забывайте полить грядки после посева. Таким образом подкормка проникнет в почву и быстрее подействует на семена.

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