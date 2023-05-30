Личинки этого вредителя размножаются под землей, поэтому бороться с ними необходимо превентивно.

Сезон лука в самом разгаре, но на пути к желаемому урожаю могут появиться вредители и паразиты. Впрочем, самой большой угрозой является луковая муха.

Этот вредитель сначала "оккупирует" грядку с луком, а затем откладывает там яйца, из которых появляются личинки-паразиты. Они способны убить лук за считанные дни.

Опытные огородники знают, как спастись от луковой мухи, но УНИАН расскажет о секретном лайфхаке.

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Почему появляется луковая муха?

Луковая муха появляется поздней весной, когда отцветают вишни и одуванчики. После этого вредитель ищет себе комфортную среду обитания, а огород для этого идеально подходит.

Самая большая угроза этого вредителя заключается в том, что он откладывает личинки под землей, поэтому их трудно обнаружить. Личинки способны уничтожать группы луковиц за считанные часы.

Как вывести луковую муху из огорода - эффективный способ

Практически на каждой даче есть то, что отпугивает луковую муху - этот вредитель боится древесной золы. Именно она станет основой секретного порошка против луковой мухи.

Рецепт простой- смешайте:

1 кг золы;

1 кг табачной пыли;

5 столовых ложек пищевой соды.

Тщательно перемешайте все составляющие и посыпьте грядки, на которых появилась луковая муха.

Этим порошком стоит обработать грядку дважды-трижды в мае и июне, когда луковая муха отложила личинки. Кстати, после обработки вашему урожаю не будут угрожать тля, слизни и долгоносик.

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