Сезон лука в самом разгаре, но на пути к желаемому урожаю могут появиться вредители и паразиты. Впрочем, самой большой угрозой является луковая муха.
Этот вредитель сначала "оккупирует" грядку с луком, а затем откладывает там яйца, из которых появляются личинки-паразиты. Они способны убить лук за считанные дни.
Опытные огородники знают, как спастись от луковой мухи, но УНИАН расскажет о секретном лайфхаке.
Почему появляется луковая муха?
Луковая муха появляется поздней весной, когда отцветают вишни и одуванчики. После этого вредитель ищет себе комфортную среду обитания, а огород для этого идеально подходит.
Самая большая угроза этого вредителя заключается в том, что он откладывает личинки под землей, поэтому их трудно обнаружить. Личинки способны уничтожать группы луковиц за считанные часы.
Как вывести луковую муху из огорода - эффективный способ
Практически на каждой даче есть то, что отпугивает луковую муху - этот вредитель боится древесной золы. Именно она станет основой секретного порошка против луковой мухи.
Рецепт простой- смешайте:
- 1 кг золы;
- 1 кг табачной пыли;
- 5 столовых ложек пищевой соды.
Тщательно перемешайте все составляющие и посыпьте грядки, на которых появилась луковая муха.
Этим порошком стоит обработать грядку дважды-трижды в мае и июне, когда луковая муха отложила личинки. Кстати, после обработки вашему урожаю не будут угрожать тля, слизни и долгоносик.