Правильная подкормка - одно из первых дел в списке того, что нужно сделать, чтобы огурцы плодоносили как можно дольше.

Огурцы, растущие в открытом грунте, способны плодоносить до трех месяцев. Конечно, так долго урожаю радуются далеко не все огородники, и тем более - не новички в этом непростом деле, которые еще не разобрались, что нужно сделать, чтобы было много огурцов.

К счастью, есть множество секретов, как увеличить срок плодоношения огурцов, и не все из них требуют сумасшедших капиталовложений и серьезных усилий. Некоторыми из них делится УНИАН.

Огурцы, как и многие другие "жители" вашего огорода, крайне позитивно реагируют на подкормку. Подкармливать огурцы можно, применяя сбалансированное водорастворимое или органическое удобрение (в том числе, сделанное своими руками). Делать это нужно во время посадки, а затем каждые две-три недели (в течение всего вегетационного периода). Простые варианты того, чем подкормить огурцы, чтобы был хороший урожай, вы найдете ниже.

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Подкормка огурцов народными средствами - беспроигрышные варианты

Компостный чай - одно из самых простых решений в списке того, что нужно сделать, чтобы огурцы плодоносили долго. Его можно приготовить из овощных очистков, кофейной гущи, банановой кожуры и даже морских водорослей.

Для приготовления залейте выбранный "секретный ингредиент" водой в ведре и забудьте о нем на несколько дней. После процедите жидкость, используйте ее для полива огурцов. Это позволит насытить почву питательными веществами и полезные микроорганизмами.

За такой "десерт" огурчики точно скажут вам "спасибо", но только при условии, что вы будете применять самодельное чудо-средство с осторожностью, и не сделаете его заменой удобрениям и органическим добавкам.

Конечно, для других обитателей грядки подобная подкормка тоже подойдет. О том, какие овощи можно удобрять кофейной гущей, УНИАН уже рассказывал ранее.

Чем полить огурцы для хорошего урожая - магазинные варианты

В магазинах сегодня продается великое множество удобрений, но разобраться в том, какими из них можно и нужно подкармливать огурцы, непросто. Среди общедоступных вариантов, которые подойдут для огурцов на вашей грядке:

Универсальные гранулированные удобрения (азот, фосфор и калий). Может подойти удобрение с немного более высоким содержанием азота.

Органические удобрения (компостированный навоз, рыбная эмульсия или продукты на основе морских водорослей и прочее). Отличный выбор для тех, кто предпочитает органические методы садоводства. Из таких удобрений питательные вещества высвобождаются медленно, помогая улучшить здоровье почвы.

Как и в случае с домашними удобрениями, с покупными важно не терять чувство меры. Строго придерживайтесь инструкций, указанных на упаковке, и, конечно, при покупке не стесняйтесь расспрашивать консультантов о том, какие из средств лучше всего подойдут конкретно в вашем случае.

Этого лучше избегать - подкормка огурцов сахаром и другие неудачные варианты

Некоторые из популярных народных средств для подкормки на самом деле могут убить почву на вашей грядке, и тогда не только огурцы перестанут на ней плодоносить.

К примеру, иногда используются водные растворы сахара и меда. Их применяют как для опрыскивания листвы, так и для полива корневой системы.

Их эффективность при непосредственной подкормке огурцов ограничена. Да, они могут привлечь опылителей, но сделать это можно более красивым и простым способом - посадив на грядке цветы. В то же время чрезмерное количество такого сладкого сиропа для подкормки может привести к дисбалансу pH почвы, способствовать росту грибков и привлекать вредителей.

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