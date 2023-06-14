Вы будете удивлены, но кофейные отходы можно эффективно использовать вторично, например, в саду или в огороде.

Огородные культуры и садовые растения нуждаются в удобрении на разных этапах своего роста. Конечно, в магазинах достаточно вариантов подкормок, но не менее эффективная из них точно есть в каждом доме - и это кофейная гуща.

Это органическое удобрение любят немало агрокультур и цветов. Иногда кофейная гуща становится действительно спасительной, поэтому поговорим о ней подробнее.

Какие овощи можно удобрять кофейной гущей - список

Этот вариант подкормки действительно способен реанимировать вашу почву и обогатить ее полезными микроэлементами, в частности азотом, магнием, калием, кальцием и фосфором. Впрочем, есть некоторые особенности этого лайфхака.

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Итак, мы разобрались, можно ли удобрять растения кофейной гущей, поэтому самое время узнать, какие огородные культуры любят эту подкормку. Существует большая группа растений-"кофеманов", которые после подкормки этим способом гарантированно станут лучше расти и плодоносить. Среди них:

огурец;

болгарский перец;

помидор;

редис;

картофель;

репчатый лук;

все виды зелени.

Кроме того, кофейная гуща для цветов так же полезна, ее любят и домашние, и садовые растения. Она прекрасно подходит для гортензий, бегоний, азалий и камелий.

Какие растения не любят кофейной гущи категорически

Такой вариант подкормки не подходит для всех кактусов и суккулентов. Эта группа растений не нуждается в кофейном воздействии на почву, ведь гуща будет окислять его и сделает непригодным для их нормального роста.

Также надо помнить, что кофейная гуща для роз тоже не подходит, особенно для сортов со светлыми оттенками цветов. Дело в том, что темный кофе способен повлиять на цвет цветов роз, поэтому садоводы выбирают альтернативные способы удобрения.

Кофейная гуща - особенности удобрения

Существует несколько основных способов применения этой подкормки в саду и на огороде. Например, при пересадке садовых и комнатных цветов советуют смешать кофейную гущу с почвосмесью. Это обеспечит защиту от паразитов, слизней и поможет удерживать влагу вокруг корней растения дольше.

Довольно часто огородники интересуются, можно ли подкармливать помидоры кофейной гущей. Эта огородная культура очень любит такой способ удобрения. В этом случае советуют применять гущу, как мульчу. Кроме того, уже окрепшие растения посыпают сухой подкормкой из кофе, чтобы отпугнуть вредителей и удержать больше врагов вокруг помидоров.

Не менее эффективной является кофейная гуща как удобрение для огурцов. Способ удобрения такой же, как в случае с томатами.

Кроме того, опытные садоводы знают еще одно застовление этих бытовых отходов - кофейная гуща как удобрение для клубники. Ее применяют на этапе подготовки участка для посадки клубники. Гущу перемешивают с почвой, а сверху добавляют еще 2-3 см почвосмеси без кофейного наполнителя. Этот способ сохранит клубнику от вредителей и обогатит растения очень важными для их развития микроэлементами.

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