Рассказываем, что сеять на рассаду в январе и как на подоконнике вырастить спелые овощи.

Когда на улице наступает зимняя прохлада, садоводы часто выращивают овощи и зелень дома, ведь подоконники - идеальные инкубаторы для будущего урожая. Использование лотков или горшков, расположенных под сиянием искусственного света, имитирующего питательные солнечные лучи, не только продлевает период выращивания, но и гарантирует, что саженцы будут крепкими и готовыми к пересадке в открытый сад, когда отступят морозы. Записывайте, что сеять в январе 2024 года и как, а также где взять бесплатные семена.

Что можно посадить на рассаду в январе - список

Из того, что можно посадить в январе на рассаду, эксперт по садоводству выделяет три продукта - лук, чеснок и перец. Также он подробно рассказывает, как именно выращивать такие культуры, чтобы весной получить превосходный результат.

Чеснок

Январь - последний шанс вырастить зубчики чеснока в земле, поскольку этому овощу действительно нужен период холода, чтобы он начал расти.

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Подготовьте почву, добавив большое количество качественного компоста задолго до посадки. Выберите место, которое получает оптимальное количество солнечного света в течение дня, и отдайте предпочтение хорошему дренажу.

Разделите луковицы на отдельные зубчики, сохраняя кожицу неповрежденной. Посадите чеснок на глубину примерно 3–4 см корневой стороной вниз, а заостренным концом вверх. Расстояние между зубчиками должно составлять 15 см.

Обеспечьте чеснок достаточным количеством воды в течение вегетационного периода, но полностью прекратите полив в последние недели. Своевременно уничтожайте любые появившиеся сорняки. Начиная с февраля, каждые шесть недель обрабатывайте чеснок сульфатом калия, чтобы он получал все необходимые питательные вещества для устойчивого роста.

Слишком ранний сбор урожая может привести к пропуску последнего всплеска роста, а слишком долгое ожидание может привести к гниению луковиц в почве. Когда чеснок опрокинется, а листья станут коричневыми, пора собирать урожай.

По такой же технологии можно выращивать и лук - он сразу же укоренится, даст листья и будет успешно расти в поддоне, пока его не высадят в марте/апреле.

Перец

Семена перца можно проращивать в любом теплом месте (выше 21°C), а для того чтобы они хорошо росли зимой, приобретите светодиодные лампы для выращивания - так у вас будет гарантия, что растения не будут слишком слабыми из-за отсутствия солнечного света.

Одна из основных проблем, которые могут возникнуть с семенами, заключается в том, что их можно поливать слишком много или слишком мало. Важно тщательно регулировать количество воды, получаемой рассадой. Всегда поливайте снизу и учитывайте уровень влажности дома.

Обязательно посадите перец в горшок, прежде чем он перерастет его, так как это может повлиять на его рост. Держите растения перца в помещении до тех пор, пока ночная температура не достигнет хотя бы 12°C - потом можно пересаживать в землю.

Перец чили

Заполните лоток для семян или горшки диаметром 10 см влажным семенным компостом и выровняйте поверхность. На верхний слой посейте несколько семян и слегка присыпьте их мелкой присыпкой вермикулита или компоста. Накройте лотки с семенами полиэтиленом и поставьте их на солнечный подоконник или в теплую сушилку.

Обычно прорастание происходит в течение 7-10 дней. Как только это произойдет, перенесите рассаду на теплый солнечный подоконник или в отапливаемую самодельную теплицу. Поддерживайте равномерную влажность компоста, стараясь не допустить его чрезмерного увлажнения. Пересаживайте их на открытом воздухе с середины мая.

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