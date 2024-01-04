Органы местной власти определят ряд домохозяйств, которые смогут получить семена.

Министерство аграрной политики и продовольствия анонсировало запуск программы, в рамках которой пострадавшие от войны домохозяйства смогут бесплатно получить семена овощей для весенней посевной.

Как рассказали в МинАПК, семена овощей получат не только жители деоккупированных и прифронтовых общин, но и вынужденные переселенцы, а также представители социально уязвимых слоев населения (многодетные семьи, малообеспеченные и т. д.), которые имеют приусадебные участки.

Отмечается, что такой проект уже второй год подряд реализует программа USAID АГРО в рамках инициативы "устойчивость сельского хозяйства" (АГРИ-Украина). Дальнейшее распределение и доставку семян обеспечит Всеукраинская ассоциация общин через сельские и поселковые советы.

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"До 15 января 2024 года органы местной власти в своих общинах определят ряд таких домохозяйств. После этого, с 16 января по 15 февраля, руководители общин подадут заявки на семена через сайт Всеукраинской ассоциации общин", – говорится в сообщении.

В течение февраля-марта посевной материал доставят в сельские и поселковые советы, ответственные за его распространение среди жителей.

Сообщается, что подобная инициатива была реализована весной 2023 года. Тогда более 50 тысяч домохозяйств из 391 общины воспользовались ею и вырастили более 58 тысяч тонн овощей для обеспечения своих семей.

В этом году есть запасы для обеспечения семенами более 100 тысяч домохозяйств.

Цены на продукты в 2024 году: прогноз

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что в целом экономических рисков для резкого подорожания продуктов в 2024 году нет, поэтому не стоит бежать закупаться заранее.

Однако, по его словам, есть отдельные товары, которые есть в группе риска на рост стоимости. Это, например, кондитерка, потому что польская забастовка приводит к блокированию доставки какао бобов, которые необходимы для производства. Также могут немного подорожать рыба и морепродукты, которые являются импортными.

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