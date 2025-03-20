Запомните список культур, которые улучшат урожайность огурцов и отпугнут вредителей.

В Украине приближается период, когда сажать огурцы в открытый грунт. При планировании огорода стоит заранее продумать, что будет расти возле них. Урожайность овоща зависит не только от того, как за ним ухаживают. Очень важно также учитывать соседство культур. Ведь неподходящие "соседи" могут погубить даже идеальное растение.

Мы разобрались, что можно посадить рядом с огурцами для укрепления иммунитета и защиты от вредителей. А также назвали нежелательные культуры, которые могут серьезно снизить урожайность.

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Можно ли сажать лук рядом с огурцами

Лук и чеснок - одни из лучших "соседей" огурца. Своим запахом они отпугивают распространенных вредителей и защищают грядки от болезней вроде бактериоза. Однако при таком планировании может возникнуть проблема: лук перед сбором прекращают поливать, а огурцам всегда нужно много влаги.

Можно ли сажать укроп рядом с огурцами

Укроп и петрушка рядом с огурцами не только разрешены, а и желательны. Зелень повышает урожайность овоща и улучшает вкус плодов, поэтому их можно сажать на одну грядку.

Салат и шпинат также можно посеять между огуречными кустами, поскольку на листьях эти культуры задерживают воду и долго оставляют землю влажной. К тому же на их месте не будут расти сорняки.

Можно ли сажать капусту рядом с огурцами

Это ещё один отличный вариант того, что можно сажать рядом с огурцами. Все виды капусты хорошо уживаются плетистым овощем. Они не являются конкурентами за питательные вещества, и при этом требуют одинакового обильного полива.

Можно ли сажать редис рядом с огурцами

Редис возле огурцов становится урожайнее и отпугивает насекомых, которые атакуют корнишоны. Поэтому такое соседство выгодно обеим культурам.

Что посадить рядом с огурцами из бобовых и зерновых

Горох и фасоль питают почву легкоусвояемым азотом, что очень полезно для огурцов. Можно даже сделать общую опору для корнишонов и вьющихся бобовых.

Кукуруза - ещё один прекрасный сосед. Эта культура не конкурирует с огурцами за питательные вещества и затеняет их от солнца, благодаря чему плоды не пересыхают. Такое соседство улучшит урожайность обеих видов.

Что нельзя сажать возле огурцов

Некоторые культуры категорически не рекомендуется выращивать по соседству с корнишонами. Вот что посадить рядом с огурцами в открытом грунте - плохая идея:

кабачки - имеют общих вредителей с огурцами и заражают болезнями, а также обедняют почву;

- имеют общих вредителей с огурцами и заражают болезнями, а также обедняют почву; картофель - может заразить "соседа" фитофторой;

- может заразить "соседа" фитофторой; тыква, арбуз, дыня - вытягивают из грунта те же питательные вещества, что и корнишоны;

- вытягивают из грунта те же питательные вещества, что и корнишоны; пряности (тимьян, кинза, базилик, розмарин) - могут делать плоды горькими.

А если вы ещё не посеяли семена, то обязательно прочтите и запомните, что положить в лунку при посадке огурцов для улучшения урожайности.

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