Рассада огурцов будет крепкой и урожайной, если во время посева удобрить грядки.

Украинские дачники уже начинают сеять рассаду овощей, в том числе огурцов. За много лет садоводы придумали немало способов подкормки растений из домашних продуктов. Если хотите иметь самый пышный огород с большими плодами, то запомните, что положить в лунку при посадке огурцов.

Что добавить в землю при посадке рассады огурцов - вариант с золой

Зола является ценным источником кальция, калия, фосфора и других необходимых для роста микроэлементов. Это идеальный вариант, что положить в лунку при посадке рассады огурцов. Удобрение улучшит состав почвы и ускорит рост рассады.

При посеве семян в каждую лунку всыпьте по 3 столовые ложки золы.

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Какие удобрения вносить при посадке рассады огурцов из органики

Из органических удобрений при посеве рекомендуется использовать навоз. Но не свежий, иначе на семенах появятся ожоги - используйте перегной возрастом 2-3 года. В каждую лунку внесите по 150 г природной подкормки.

Ещё один натуральный вариант того, что добавлять в лунку при высадке рассады огурцов, это луковая шелуха. Залейте две пригоршни кипятком и дайте настояться сутки. Затем в каждую лунку при посадки выложите по ложке запаренной шелухи, а посевы полейте раствором.

Какие удобрения вносить при посадке рассады огурцов из химических препаратов

Не стоит боятся минеральных удобрений - это очень эффективный способ обогащения почвы. При посеве рекомендуется вносить фосфорные удобрения. Именно в фосфоре огурцы нуждаются в начале роста.

Тут может быть несколько вариантов, что лучше положить в лунку при посадке огурцов:

костная мука - по 2 столовые ложки;

аммофос - по 2 г;

аммиачная селитра - по 8 г;

нитроаммофоска - по 10 г.

Важно не переборщить, иначе семена не взойдут. Используйте только один вид удобрения одновременно.

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