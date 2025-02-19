Украинские дачники уже начинают сеять рассаду овощей, в том числе огурцов. За много лет садоводы придумали немало способов подкормки растений из домашних продуктов. Если хотите иметь самый пышный огород с большими плодами, то запомните, что положить в лунку при посадке огурцов.
Что добавить в землю при посадке рассады огурцов - вариант с золой
Зола является ценным источником кальция, калия, фосфора и других необходимых для роста микроэлементов. Это идеальный вариант, что положить в лунку при посадке рассады огурцов. Удобрение улучшит состав почвы и ускорит рост рассады.
При посеве семян в каждую лунку всыпьте по 3 столовые ложки золы.
Какие удобрения вносить при посадке рассады огурцов из органики
Из органических удобрений при посеве рекомендуется использовать навоз. Но не свежий, иначе на семенах появятся ожоги - используйте перегной возрастом 2-3 года. В каждую лунку внесите по 150 г природной подкормки.
Ещё один натуральный вариант того, что добавлять в лунку при высадке рассады огурцов, это луковая шелуха. Залейте две пригоршни кипятком и дайте настояться сутки. Затем в каждую лунку при посадки выложите по ложке запаренной шелухи, а посевы полейте раствором.
Какие удобрения вносить при посадке рассады огурцов из химических препаратов
Не стоит боятся минеральных удобрений - это очень эффективный способ обогащения почвы. При посеве рекомендуется вносить фосфорные удобрения. Именно в фосфоре огурцы нуждаются в начале роста.
Тут может быть несколько вариантов, что лучше положить в лунку при посадке огурцов:
- костная мука - по 2 столовые ложки;
- аммофос - по 2 г;
- аммиачная селитра - по 8 г;
- нитроаммофоска - по 10 г.
Важно не переборщить, иначе семена не взойдут. Используйте только один вид удобрения одновременно.