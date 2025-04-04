Узнайте, какие дни 2025 года будут самыми урожайными для посева моркови.

Апрель и май - лучшее время, когда сеять морковь в открытом грунте. Очень важно не опоздать и не поспешить с посадкой, иначе семена погибнут в земле. Выбрав удачную дату, можно не переживать о будущем урожае.

Мы подскажем, когда сеять морковь в 2025 году по погодным условиям и по лунному календарю.

Когда сеять морковь в открытый грунт

В Украине сеять овощи на участке принято примерно с середины весны. Есть несколько давних народных примет о том, когда сажать морковь:

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если зацвела фиалка;

если цветет форзиция;

через 3 недели после появления цветов мать-и-мачехи.

Однако в первую очередь стоит ориентировать на погодные условия. Чтобы семена прижились, температура воздуха не должна опускаться ниже 10°. Нужно дождаться окончания ночных заморозков. Таким образом, оптимальный период для посева моркови - с середины апреля до начала мая.

Обязательно нужно учитывать и сорт моркови. Самые ранние можно сеять с начала апреля, а поздние - во вторую половину мая.

Когда сажать морковь по лунному календарю

Лунный посевной календарь подскажет лучшие даты, когда сеять морковь весной по лунным фазам. Если вы верите во влияние Луны на растения, то рекомендуется сажать овощ в эти даты:

в апреле - 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30 число;

- 1-2, 5, 10-11, 15, 20, 22-24, 28-30 число; в мае - 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 число.

Неудачными для посева семян считаются 13 и 28 апреля, а также 13 и 27 мая.

Как сажать морковь - секреты большого урожая

Определившись, когда сажать морковь весной, стоит также выбрать подходящий участок. Лучше всего подойдет рыхлая, хорошо перекопанная почва с добавлением песка. Лучшими вариантами, после чего сажать морковь, считаются свекла, капуста, помидоры, огурцы, лук и чеснок. Если в прошлом году на этих грядках росли петрушка, укроп, кукуруза или фасоль, то лучше выбрать другой участок.

Семена моркови перед посадкой принято замачивать на сутки. Выкопайте грядки глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Посейте, закопайте и хорошо полейте участок.

В дальнейшем молодые саженцы нужно проредить, иначе корнеплоды из-за тесноты вырастут мелкими. Делают это дважды - после появления двух первых листочков и затем ещё через месяц.

Ранее мы также называли высокоурожайные и самые сладкие сорта моркови. Они отличаются десертным вкусом и ценятся среди дачников.

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