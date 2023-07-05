Если помидоры на грядке цветут очень скудно и нет завязей, не спешите расстраиваться, урожай все еще можно спасти.

Помидоры - одна из самых популярных для выращивания культур среди дачников. Естественно, что, приложив усилия, хочется собрать хороший урожай. Что делать, чтобы не было пустоцвета на помидорах - читайте в материале.

Что делать, если помидоры цветут, но не завязываются

Опытные огородники отметили, что если куст томатов плохо сформирован, то с соцветий не смогут завязаться плоды.

Нужно поправить форму куста, чтобы цветы были наверху, и таким образом, обеспечить опыление.

Также стоит помнить, что недостаток азота, фосфора и калия, может привести к тому, что помидоры не завяжут плоды, или завязей будет мало.

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Чтобы поправить ситуацию, нужно удобрить их.

Еще одной причиной, почему не завязываются помидоры в открытом грунте, могут быть болезни и вредители. Агрономы советуют обратить на это внимание, поскольку от этого напрямую зависит количество и качество завязей.

При наличии проблем нужно обработать растения специальными препаратами.

Есть еще одна причина, по которой помидоры могут не завязаться, но она не зависит от человека - это похолодание. Если температура хотя бы несколько дней будет ниже +15 °C, то растения от стресса не завяжут плоды.

Как заставить плодоносить помидоры - советы овощеводов

Чтобы собирать с грядки урожай помидоров ведрами, сначала нужно сделать одно нехитрое действие - не позволять кустам свободно расти. Опытные дачники советуют обрезать их в начале вегетационного периода, это направит силу растения на завязи плодов. Они пояснили, что обрезать нужно основной побег над вторым соцветием. Оставлять - самые высокие боковые побеги, удалять - все другие ветки, как только они появляются.

Кроме того в июле и августе раз в неделю нужно удалять все новые веточки.

Почему долго не зацветают помидоры - огородники назвали причины

Причин, почему не цветут помидоры, может быть много. Во-первых - это недостаток света. Если растения регулярно недополучают солнечный свет когда начинают завязываться помидоры, то хороший урожай может быть под вопросом.

Многие дачники ждут, что их помидоры быстро зацветут, однако не стоит забывать, что это должно произойти через 6-8 недель после посадки рассады.

Помидоры могут долго не зацветать из-за засухи. Отсутствие влаги не дает растениям выбросить цветы, и даже те которые появляются, могут отпадать из-за недостатка воды.

Неправильное формирование томатного куста также способно повлиять на цветение. Нужно вовремя обрезать лишние листья.

Негативно скажутся на помидорах и температурные колебания. Холодная погода или жара очень плохо скажутся на цветах и завязях.

Почему не вяжутся помидоры в теплице - три причины

С проблемой, когда помидоры в теплице цветут, а плодов нет, сталкиваются многие овощеводы. Чтобы избежать подобного, нужно следить за устойчивостью температуры. В солнечные дни в теплице жарко, пыльца становится стерильной и опыление не происходит.

Кроме того, если влажность достигла 70 % - это тоже влияет на пыльцу. Она берется комками и сыпется.

Также нужно следить, чтобы у пчел был доступ к теплице, в противном случае томаты опылять будет некому.

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