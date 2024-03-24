Рассказываем, как обрезать, пересадить, чем удобрять и опрыскать крыжовник - уход весной, который гарантирует вам отличный урожай.

Крыжовник, как правило, начинает распускаться одним из первых, поэтому садоводы стараются не упустить момент и вовремя его обрезать, и, если нужно, то рассадить или пересадить. После уже - подкормить и опрыскать от вредителей и болезней. Рассказываем, как правильно провести все эти процедуры, чем удобрить крыжовник весной и обработать без применения "химии".

Нужно ли обрезать крыжовник весной

Оьрезать нужно, собственно, как и смородину и малину. Весеннюю обрезку проводят до распускания почек. Что нужно будет удалить:

побеги, поврежденные морозом и вредителями;

старые ветви;

побеги, которые загущают куст;

прикорневую поросль.

Если кусты молодые, то у них нужно подрезать побеги, оставив на них по 5 почек. На 2-3-х-летних кустах следует оставить 4-5 самых сильных веток, а на старших - по 10-12 побегов разного возраста. Количество веток на взрослом кусте в общем может быть около 20. Срезают ненужные ветки на уровне земли, чистым и острым инструментом.

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Если кусты крыжовника сильно разрослись, их можно поделить и рассадить.

Как правильно посадить крыжовник весной

Весной можно посадить крыжовник, если осенью не удалось. Но это нужно успеть сделать до распускания почек.

Как посадить крыжовник весной:

заправить почву перегноем или компостом, добавить золу;

перекопать место для посадки на глубину около 20 см;

выкопать ямку глубиной 35-40 см и шириной около полуметра - садоводы советуют верхний плодородный слой отправить на дно ямки;

куст заглубить при посадке на 6-8 см и засыпать землей.

После этого кустик нужно будет полить (на один понадобится около 5 л воды) и можно замульчировать поверхность опилками или торфом - они будут удерживать влагу.

Если куст старый или сильно разросся, его можно поделить и рассадить - это проверенный и универсальный способ размножения кустарника. Для этого его нужно аккуратно выкопать, чтобы не повредить корни, те, что повредились или засохшие - обрезать. При помощи секатора поделить куст на несколько частей, срезы посыпать золой или толченым активированным углем. И далее - высадить в подготовленные лунки, как рассказывали выше.

Чем подкормить весной смородину и крыжовник

Многие садоводы на вопрос, чем удобрять крыжовник весной (и смородину вместе с ним), ответят - органикой.

Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить крыжовник весной из проверенных методов. Кроме этого, прекрасным средством для подкормки как крыжовника, так и смородины является зола. Ее рассыпают под кусты из расчета 1 стакан на 1 куст.

Также хорошо работают картофельные очистки. Литровую банку очисток следует залить 2 л кипятка, настоять пару часов и полить кусты.

Чем обработать крыжовник ранней весной

Крыжовник (и смородину) от вредителей и болезней также можно обработать без применения "химии". Делать это лучше весной, до того, как распустились почки. Для этого есть несколько проверенных народных рецептов:

Настой золы - против мучнистой росы, пилильщика, огневки

Как готовить: 300-400 г золы заливаем ведром воды (10 л) и даем настояться двое суток. Затем добавляем 50 г мыла (хозяйственного) для клейкости - этой смесью нужно опрыскать кусты.

Настой сухой горчицы - от пилильщика, стеклянницы, огневки и других "товарищей"

Как готовить: 200 г сухой горчицы заливаем ведром воды (10 л) и тоже настаиваем двое суток. Затем этот настой разбавляем водой (1:5), добавляем мыло (50 г мыла на каждые 10 л) и обрабатываем кусты.

Настой шелухи лука - против тли

Как готовить: 200 г шелухи заливаем ведром (10 л) теплой воды и даем настояться 12 часов. Процеживаем и опрыскиваем растения. Лучше это делать вечером.

Кроме этого, ранней весной почву под кустами можно пролить кипятком с марганцовкой (или без нее) - для профилактики вредителей и болезней.

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